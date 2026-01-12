De scherpe column van Renate Wennemars over de gang van zaken rond de Winterspelen in Milaan blijft niet onopgemerkt. De moeder van olympiër Joep Wennemars uitte haar teleurstelling over de beperkte ondersteuning voor familieleden van sporters. Schaatsicoon Marianne Timmer begrijpt die frustratie maar al te goed.

Renate Wennemars beschreef hoe ouders en familie tijdens een bijeenkomst van het NOC*NSF vooral te horen kregen wat zij zélf moesten regelen richting Milaan: accommodaties, vervoer en dure kaartjes, met slechts beperkte korting en een maximumaantal per sporter. "Het mag, geheel op eigen kosten", concludeerde ze. Volgens Timmer is dat een pijnlijke boodschap voor ouders die jarenlang alles opzijzetten voor hun kind.

In de nieuwste aflevering van de Sportnieuws.nl podcast Dromen van Goud schaart Timmer zich openlijk achter Wennemars. "Ik ben het wel met haar eens", stelt de tweevoudig olympisch kampioene. "Het is wel bijzonder dat ouders, die hun hele leven alles hebben gedaan om hun kind te ondersteunen en te begeleiden, op zo’n moment eigenlijk zo weinig medewerking krijgen."

Ouders van Marianne Timmer verbleven in gastgezin

In Timmer haar tijd was de ondersteuning voor ouders van topsporters vaak anders geregeld dan nu. Tijdens de Winterspelen van 1998 in Nagano verbleven haar ouders bijvoorbeeld drie weken bij een gastgezin in Japan. "Mijn ouders zaten daar echt drie weken bij die familie", herinnert Timmer zich. "En we hebben daarna ook nog contact gehouden met hen. Dat gaf echt een vertrouwd gevoel, terwijl ik op het grootste podium stond."

Niet alles verliep altijd soepel, herinnert de voormalig topschaatsster zich. Tijdens de Spelen van Turijn in 2006 moesten haar ouders zestig kilometer buiten de stad verblijven en dagelijks op en neer reizen. "Dat was toen ook anders geregeld dan in Nagano, maar er was in ieder geval medewerking en toegang tot kaarten. Dat gevoel mis je nu een beetje", aldus Timmer.

'Dit is wel iets waar kritisch naar gekeken mag worden'

De huidige situatie rondom de Winterspelen in Milaan maakt het volgens Timmer voor veel families uiterst lastig. "Kaartjes van honderden euro’s, terwijl je misschien met een heel gezin wilt komen. Dan moet je echt diep in de buidel tasten. Met ouders en misschien nog broertjes of zusjes erbij ga je bijna failliet", stelt ze.

Juist daarom vindt Timmer de kritiek van Renate Wennemars terecht. "Je staat je kind bij vanaf de eerste stappen op het ijs, door mooie én moeilijke momenten. En op het moment dat je er echt bij wilt zijn op het grootste podium, is er nauwelijks ruimte", zegt ze. "Natuurlijk wil je je kind daar zien rijden. Maar dit is wel iets waar best kritisch naar gekeken mag worden."

