Kai in 't Veld, geboren in Amsterdam. Veel Nederlandser kan het niet, maar komend weekend is deze schaatser onder de Griekse vlag op de EK afstanden te zien. Dat levert een zeer uitzonderlijke situatie op.

In 't Veld ging pas op zijn twaalfde schaatsen, maar bleek toen al veel talent te hebben. Hij werd sneller en sneller, totdat hij door verschillende blessures aan de kant werd gehouden. Een hernia, artrose in zijn onderrug en een gescheurde achillespees zorgden ervoor dat hij liefst drie jaar aan de kant stond.

In die periode raakte In 't Veld de plek bij zijn team kwijt én bedacht zijn manager Dennis Klaster een idee: voor Griekenland uitkomen. De biologische vader van de inmiddels 24-jarige schaatser is geboren in Athene en dus was de mogelijkheid er. De KNSB deed moeilijk - het wilde 10.000 euro aan opleidingskosten zien - maar uiteindelijk werd de overstap werkelijkheid.

'Saai' Griekse kampioenschap

Om toe te treden tot de ISU, moest Griekenland wel aan wat eisen voldoen. Dat ging niet heel soepel, waardoor In 't Veld in 2025 in zijn eentje meedeed aan de Griekse kampioenschappen (in Haarlem). Niet geheel verrassend pakte de sprinter goud op de 500 en 1000 meter. Overigens werden de 'GK' dit jaar ook gehouden, en ditmaal in Heerenveen. In 't Veld deed niet mee, maar er waren wél andere schaatsers.

Uitzonderlijke situatie

In 't Veld deed al mee aan World Cups (in Divisie B) en dat zorgde al voor een uitzonderlijke situatie. Loukas Patsoulas was tot het debuut van In 't Veld namelijk de enige Griek die op een internationaal toernooi had gestaan. Patsoulas deed mee aan het WK allround van 1989. Hij was overigens énorm langzaam: hij deed 51 seconden over de 500 meter en ruim tien minuten over de 5000 meter. Aan de andere afstanden mocht hij vervolgens niet meer meedoen.

De tijden van In 't Veld zijn beter. In oktober van 2025 reed hij een Grieks record op de 500 meter: 35,94 seconden. In november 2025 kwamen daar ook nog nationale records op de 1000 (1.08,79) en 1500 meter (1.45,48) bij, toen In 't Veld in Calgary was voor de World Cups.

