Voorlopig gaat het gesmeerd met Jordan Stolz bij de Olympische Winterspelen. Het Amerikaanse schaatsfenomeen staat op twee uit twee: hij veroverde goud op de 1000 en 500 meter. Met een beetje hulp van zijn vader.

Stolz is in Milaan op jacht naar een vierklapper, want hij verschijnt ook nog op de 1500 meter en de massastart. Op de schaatsmijl is hij al drie seizoenen achtereen de sterkste (met uitzondering bij de WK afstanden 2025, toen hij herstelde van een longontsteking). Op de massastart is hij vrij onervaren, maar won hij dit seizoen al een World Cup.

Voedsel

De olympiërs in Milaan kwamen op en top voorbereid aan om dé prestatie van hun leven te leveren. In het olympisch dorp komt het verder aan op de juiste voeding en voldoende rust. Wat het eten betreft was Stolz niet helemaal tevreden. Er is pasta zat in Italië, maar het schaatsfenomeen verlangde naar iets anders.

De krant Milwaukee Journal Sentinel schrijft: "De 21-jarige schaatsers is een gozer uit Wisconson. Dat betekent dat hij houdt van een goed stuk vlees als bron van eiwitten."

Vader Stolz

Om dat op zijn bordje te krijgen schakelt Stolz de hulp in van zijn ouders, Dirk en Jane. Volgens de krant presteerde Stolz bij de Winterspelen van 2022 niet zo goed als nu omdat hij ondervoed was (een andere reden is dat hij pas 17 was).

Vader Dirk Stolz weet precies welke steaks de goedkeuring kunnen verdragen van zijn zoon. Hij rijdt dan naar de schaatsenverzorger van Stolz, Mark Yanagihara, die toegang heeft tot het olympisch dorp. Vader Stolz mag dat dorp niet in. Dirk Stolz vertelt over zijn smokkelpartij: "Mark verschijnt dan op zijn fiets en draagt een rugtas. Ik stap de auto uit met een pakketje. Het lijkt dan wel alsof er een drugsdeal plaatsvindt op straat. We geven elkaar een knuffel en dan brengt Mark de steaks naar Jordan."

Mitzi

Voor Stolz is er een speciale olympische pin gemaakt met zijn kat Mitzi. Jutta Leerdam werd al verrast door een pin met de hond van Jake Paul, Thor.