Waren dit de laatste Olympische Winterspelen van Jutta Leerdam? Het is zeker mogelijk, al zegt de winnares van de olympische 1000 meter dat alle opties nog open liggen. Bij Vandaag Inside gingen ze in op Leerdams situatie en toekomst.

Leerdam heeft niets meer te bewijzen op het ijs, na haar gouden plak op de 1000 meter en zilveren medaille op de 500 meter. Mogelijk zet ze er na dit seizoen een punt achter om onbelemmerd te genieten van haar leven met verloofde Jake Paul.

Stoppen

"Ze zou eigenlijk wel moeten stoppen, ze heeft alles bereikt wat ze wilde bereiken", zegt oud-topvoetballer Renè van der Gijp bij Vandaag Inside. Sportmarketeer Chris Woerts voegt dat komend seizoen toch een veel minder belangrijk seizoen wordt. "Dat is een B-jaar, er gebeurt helemaal niets, dan is niemand geïnteresseerd in dat schaatsen."

Ook De Telegraaf-journalist Valentijn Driessen heeft zijn opvatting klaar. "Jake Paul wil kinderen. Dat kunnen ze nu doen. Dan kan ze later ook als moeder weer goud winnen." Gijp neemt het gesprek vervolgens weer over: "Ze zal best goed verdienen en die gozer verdient honderden miljoenen. Voor het geld hoeft ze het ook niet te doen."

Johan Derksen

Dan doet Johan Derksen een duit in het zakje."Ik heb wel respect voor haar. Ik ben niet zo'n liefhebber van haar, ze is iets te veel met zichzelf bezig. Ze leeft in een high society-wereldje met een multimiljonair. Ze heeft het op kunnen brengen om in topconditie te zijn. Dat is wel een prestatie, hoor."

Leerdam heeft na haar inspanningen in olympisch Milaan zin om te ontspannen met Paul en haar geliefden. "Shotjes, nee grapje, of ja, vast wel", zei ze na de medaille-uitreiking tegenover VTM over haar plannen. "Ik ga dit goed vieren met mijn familie, verloofde en vrienden. We gaan in het Holland House toch wel een fles champagne opentrekken. Dat zij hier zijn en dat ik deze medailles heb, is het allermooiste cadeau."