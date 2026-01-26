Kjeld Nuis (36) reist als regerend kampioen op de 1500 meter af naar de Olympische Winterspelen te Milaan. Vader Roland Nuis is sowieso trots op zijn zoon, wat er in Italië ook gebeurt. De loopbaan van de veelwinnaar is sowieso al geslaagd.

Nuis doet bij de Spelen van 2026 mee aan de 1000 en 1500 meter. Op die eerste afstand verdiende hij een ticket bij het olympisch kwalificatietoernooi, op de schaatsmijl mag hij uitkomen vanwege een besluit de schaatsbond KNSB.

Doordat Marcel Bosker een aanwijsplek kreeg voor de team pursuit, mocht Tim Prins (derde op het OKT) niet naar de Spelen. En daardoor kwam een plek op de 1500 meter vrij voor Nuis.

Hakje

In gesprek met Schaatsen.nl vertelt Roland Nuis over de eerste stapjes op het ijs van de kleine Nuis. "Zjin fascinatie voor schaatsen begon heel vroeg", zegt Nuis senior. "Al toen Kjeld drie was, rende hij bij mijn ouders door de kamer en wilde een wedstrijdje doen met zijn oma. Hij kon zelfs het zogenaamde hakje in het ijs bij de start al feilloos nadoen; prachtig was dat."

Nuis sloot zich aan bij IJssport Vereniging Leiden (IJVL) en onderscheidde zich al snel met zijn snelheid. Zijn vader was er scherp op dat het gezinsleven niet helemaal om het schaatsende kind zou draaien. "Kjeld heeft nog een jongere broer, Skip, die niet schaatste", legt hij uit. "We hebben altijd geprobeerd ervoor te zorgen dat ook hij zich gezien voelde, zodat de aandacht voor Kjeld geen scheve verhouding in het gezin veroorzaakte."

Uit selectie gezet

Op zijn zestiende kwam er een knak in de veelbelovende ontwikkeling van Nuis. Bij een auto-ongeluk, waarbij hij op de achterbank zat, brak hij zijn oogkas. In 2022 zei hij tegen Helden: "Ik brak mijn linker jukbeen, die ook naar binnen was geslagen. Mijn oogkas was zelfs op vier plekken gebroken. De breuk was ook nog open, waardoor ik een groot litteken had. En mijn neus zat aan één kant helemaal los. Het herstel heeft me een jaar gekost."

Het gewest Zuid-Holland reageerde nogal bot: Nuis werd uit de selectie gezet. "Dat was een enorme teleurstelling, maar hij koos ervoor door te gaan". herinnert Roland Nuis zich. "Dat heeft hem gevormd, als sporter én als mens."

