Joy Beune is een van de populairste schaatssters van ons land en dus is er veel aandacht voor de meervoudig wereldkampioene. Niet alleen door haar prestaties op het ijs, maar ook door haar relatie met collega-schaatser Kjeld Nuis. Veel mensen zouden graag meer willen weten over het koppel, maar Beune houdt bewust de boot behoorlijk af.

Ze delen natuurlijk geregeld wat op sociale media, verschijnen zo nu en dan samen in een interview, maar houden ook van hun privacy. Daarom hield Beune bewust een bijzonder aanbod af. Er waren namelijk partijen die graag een documentaire wilde maken over het leven haar en Nuis. Daar had de schaatsster van Team IKO-X2O echter geen behoefte aan.

Opmerking in podcast Sportnieuws.nl

Afgelopen zomer liet hockeylegende Naomi van As in haar Sportnieuws.nl-podcast weten daar van te balen. Zij vertelde aan Ellen Hoog, eveneens tweevoudig olympisch kampioene, dat ze wel oren had naar een documentaire. "Ik had wel graag een kijkje willen nemen in de keuken van Joy Beune." Die uitspraak werd in Helden Magazine voorgelegd aan de schaatsster zelf en die had er wel een panklaar antwoord op.

Het vreet energie

Ze begrijpt immers wel dat veel mensen een documentaire over Nuis en haar 'best leuk' zouden vinden. "Het had me ook leuk geleken om een docu te zien van Sven Kramer en Naomi", zo stelt ze. Maar een eigen film zit ze simpelweg niet zitten, in tegenstelling tot Nuis. "Maar ik vond het een te grote afleiding in aanloop naar de Spelen en bovendien te tijdrovend. Gevolgd worden voor een docu vreet energie."

Daarnaast hoeft niet iedereen te weten wat zich binnenskamers afspeelt, stelt Beune. "En als ik thuis ben, ben ik thuis. Dat voelt privé. Tijdens de trainingen mag je me filmen, dat vind ik niet erg. Maar als dat in de privésfeer is, vind ik dat ingewikkeld. Vooral als er dan gevraagd wordt: zou je dit nog een keer willen doen of dit willen zeggen? Nee, dat wil ik niet. Maar misschien over vier jaar wel."

Blik op Olympische Winterspelen

Voor nu gaat de blik op de Olympische Spelen. Daar schaatst Beune volgende maand de 3000 meter en de ploegenachtervolging. De meervoudig wereldkampioene debuteert op het grootste winterse sporttoernooi. Vier jaar geleden liep ze nét plaatsing mis.

