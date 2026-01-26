Voor Joy Beune was de World Cup in Inzell er eentje van gemengde gevoelens. Ze won weliswaar de 1500 meter, maar op die afstand mag ze bij de Spelen niet starten. Beune rijdt in Milaan wel de 3000 meter, maar op die afstand werd ze afgelopen weekend afgetroefd door een ijzersterke Ragne Wiklund.

Beune won dit jaar alle internationale wedstrijden op de 1500 meter waar ze aan meedeed en ook in Inzell was ze afgelopen weekend weer de beste. Waar een schaatser normaal gesproken blij is na een zege, was dat bij Beune deze keer toch wat anders doordat ze uitgerekend op dit onderdeel niet mee mag doen aan de Spelen na haar vierde plaats op het OKT.

Timmer zag de worsteling bij Beune: "Bij Joy heeft het wel wat gedaan. Ik zou als ik haar was ook gewoon op mezelf focussen, want ze kan goed schaatsen en even de andere resultaten loslaten. Maar je ziet nog steeds de pijn van die 1500 meter. Ze hoort daar ook (op de Winterspelen, red.), maar de regels bepalen anders."

Strijd op 3000 meter

Extra pijn zal het hebben gedaan dat ze later in het weekend op de 3000 meter, de enige individuele afstand waar Beune in Milaan aan meedoet, werd verslagen door Wiklund. De Noorse reed al erg sterk op de EK afstanden en was ook in Inzell goed op dreef. Wiklund was ruim twee seconden sneller dan Beune en reed ook nog eens het baanrecord van de Nederlandse uit de boeken.

Timmer denkt dat Beune zich daar niet druk over hoeft te maken, want volgens haar gaat er juist iets veranderen voor Wiklund. De Noorse is plotseling de favoriete voor olympisch goud en dat kan ook een last zijn: "Het zegt wel iets over de vorm van Wiklund en dat betekent dat er heel hard om gestreden gaat worden. Maar als je dan op de Spelen bent, moet je het daar dan maar even doen. Dat is een andere druk en daar moet je tegen kunnen."

Zelf maakte Timmer dat in het verleden ook mee: "Ik heb echt mensen gezien die alles wonnen in het voorseizoen en die dan niet wonnen, zoals Gunda Niemann. Ook Anni Friesinger reed op de 1000 meter iedereen naar huis en op de Spelen kwam er een verrassing, dat was ik toevallig, bovendrijven. Dan zie je dat er mensen boven zichzelf uitstijgen."

Eerste afstand op Winterspelen

Beune en Wiklund hoeven in ieder geval niet lang te wachten tot ze aan de bak moeten in Milaan, want de 3000 meter voor vrouwen is het eerste schaatsonderdeel op de Winterspelen. De afstand wordt op zaterdag 7 februari om 16.00 uur gereden.

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.