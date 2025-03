Wereldkampioen Jenning de Boo stelt Nederlandse schaatsfans teleur, Kazachse sensatie wint sprintfeestje

Het had zo'n mooi Nederlands feestje kunnen worden woensdagavond, maar tijdens de Zilveren Bal bij de mannen haalde topfavoriet Jenning de Boo de finale niet eens. Het sprintfeestje in Leeuwarden werd zo een 'buitenlandse' aangelegenheid.

Honderden Nederlandse schaatsfans kwamen in de Elfstedenhal in Leeuwarden af op de traditionele seizoensafsluiting, waarbij de beste sprinters ter wereld het tegen elkaar opnemen tijdens races over 100 meter. Op die afstand hoeven de toppers alleen maar rechtdoor de 'opening' van hun normale sprint over 500 meter te rijden. Voor De Boo een lastig verhaal.

Feestje

Hij werd oppermachtig wereldkampioen op de 500 meter tijdens de WK afstanden in Hamar afgelopen weekend. Hij versloeg de grote Jordan Stolz en vloog met goud om z'n nek terug naar Nederland. Daar schoof hij meteen aan bij een talkshow en onthulde hij hoe hard hij gefeest had in Noorwegen. Wellicht dat dat hem de kop kostte op de Zilveren Bal, want De Boo haalde de finale niet.

'Net zo moeilijk als olympisch goud'

De Amerikaanse schaatssensatie Stolz was in Leeuwarden wel in topvorm, want hij haalde de finale. Daarin trof hij de Pool Marek Kania en de Kazachse 'openingskoning' Yevgeniy Koshkin. De 23-jarige komt de laatste maanden als een speer opzetten en won zelfs al een wereldbeker. Hij staat bekend om zijn razendsnelle eerste 100 meter en dus was hij ook in Leeuwarden de favoriet. Stolz voorspelde het zelfs al: hij wilde de Zilveren Bal heel graag winnen, maar noemde het kloppen van Koshkin over 100 meter 'net zo moeilijk als olympisch goud winnen'.

Femke Kok

Koshkin maakte die status waar met de zege in de finale op Stolz en Kania. Hij is daarmee de winnaar van de Zilveren Bal en de opvolger van de Nederlander Jim Dhore, die in 2024 het sprintfeestje won voor Stolz en Stefan Westenbroek. Bij de vrouwen kregen de Nederlandse schaatsfans wél een 'thuiszege' en zelfs een volledig Nederlandse finale. Femke Kok won en onttroonde de winnares van vorig jaar.