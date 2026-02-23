De Nederlandse medaillewinnaars op de Olympische Spelen hebben het maar druk nu de succesvolle trip naar Milaan erop zit. Bij terugkomst in Nederland verschijnen liefst zes topschaatsers bij talkshows om over de Winterspelen na te praten. Vandaag Inside pakt uit met het populaire schaatskoppel Kjeld Nuis/Joy Beune.

Niemand minder dan Joy Beune en Kjeld Nuis zullen maandagavond 23 februari te gast zijn bij de immens populaire talkshow Vandaag Inside. Een plek aan de veelbekeken tafel op SBS 6 is er niet voor de twee, maar aan de bar zullen ze zitten te stralen. Presentator Wilfred Genee zal met René van der Gijp, Johan Derksen en tafelgast Valentijn Driessen de twee in de spotlights zetten vanaf 21.35 uur.

Beune en Nuis bij Vandaag Inside

Nuis won op zijn 36ste brons op de 1500 meter, de afstand waar hij al tweevoudig olympisch kampioen was. Zijn vriendin Beune stelde individueel teleur op de 3000 meter, maar greep met de ploegenachtervolging wel het zilver voor Nederland. Dat deed ze samen met de later goud geworden Antoinette Rijpma-de Jong en Marijke Groenewoud achter zich. Nuis en Beune zullen bij het praatprogramma VI uit de doeken doen hoe hun avontuur in Milaan was.

Eva Jinek

Maar dat zijn niet de enige schaatsers die maandagavond 'aan de bak' moeten. Bij Eva Jinek om 19.05 uur op NPO 1 schuiven liefst vier medaillewinnaars aan. De broers Jens en Melle van 't Wout zorgden op de shorttrackbaan in Milaan voor liefst vijf medailles: Jens won de 1000 en 1500 meter en pakte brons op de 500 meter. Broer Melle pakte op die laatste afstand zilver en samen zaten ze in de relay-ploeg die op de slotdag voor goud zorgde.

Femke Kok en Jenning de Boo

Alsof dat nog niet genoeg is, schuiven ook olympisch kampioene Femke Kok (500 meter langebaan) en de dubbel zilveren Jenning de Boo (500 én 1000 meter langebaan) aan bij de presentatrice van haar eigen talkshow. Later op de avond zijn er met RTL Tonight en Pauw & De Wit nog twee talkshows waar het mogelijk ook over en met schaatsers gaat.

Dinsdag huldiging

Dinsdag is de grote huldigingsdag van de medaillewinnaars namens TeamNL. Alle toppers die zorgden voor een historische eindranking op de medaillespiegel, gaan op bezoek bij koning Willem-Alexander en koningin Máxima. Daarna gaat voor veel van hen de blik weer op Thialf, waar de NK sprint & allround én de WK sprint & allround de komende twee weken op het programma staan.