Voor Kjeld Nuis kunnen zijn (waarschijnlijk) laatste Olympische Spelen niet meer stuk. De ervaren Leidenaar pakte bij zijn laatste kunstje toch nog een medaille, wat hem zeer gelukkig stemde. Extra bijzonder was dat Nuis het na afloop met een speciaal iemand kon vieren. Die wordt bovendien nog eens extra in het zonnetje gezet na afloop.

Dat de Olympische Spelen van 2026 in Milaan hoogstwaarschijnlijk de laatste zouden zijn voor Kjeld Nuis, was al langer bekend. De zeer ervaren Nederlander heeft immers een palmares waar je u tegen zegt. Daarnaast is hij inmiddels ingehaald door de jongere generatie.

Nog één keer

Reden genoeg voor Nuis om nog één keer alles op alles te zetten om zijn toch al glansrijke carrière toepasselijk af te sluiten. Alle ballen gingen op zijn zo geliefde 1500 meter, waar hij zowel in Pyeongchang in 2018 als Beijing in 2022 olympisch kampioen op werd. Daarnaast pakte hij in Zuid-Korea ook de titel op de 1000 meter.

In Milaan had Nuis zeer geduchte concurrenten, niet in de minste plaats van de Amerikaanse alleskunner Jordan Stolz. Uiteindelijk was het niet Stolz, maar de Chinees Ning Zhongyan die er, voor Stolz, met de titel vandoor ging. Nuis werd knap derde en voegde daardoor dus nog maar eens een medaille toe aan zijn uitpuilende prijzenkast.

Zoon Jax

Wat het extra bijzonder maakte is dat Nuis het eindelijk écht kon vieren met zijn zoontje Jax. Op eerdere Spelen was de jonge Nuis immers te jong om te beseffen wat er allemaal aan de hand was. Dat was nu zeker niet het geval, waardoor vader na afloop van de Spelen met een bijzondere post op sociale media komt.

"MN GABBER!!!❤️", zo begint Nuis het vertederende bericht op Instagram gericht aan zoon Jax. "Kan niet beschrijven hoe trots IK ben dat JIJ hier bij was, mijn grootste kleine vriend🫶🏼 Ik hoop dat jij, net als ik, dit nooit vergeet! Je bent goud waard! LOVE YOU." Het leidt tot veel lieve reacties van collega's als Jorrit Bergsma, Jenning de Boo én partner Joy Beune.

Toekomst

Voor Nuis zit zijn carrière er naar alle waarschijnlijkheid bijna op. Wel komen zowel het NK als WK Sprint er nog aan, en is een extra jaar doorgaan niet uitgesloten. De volgende Spelen in 2030 zijn in principe te laat voor de schaatser van Team Reggeborgh. Tenzij het olympisch schaatstoernooi in Thialf wordt gehouden. Wellicht zien we vader en zoon Nuis dan toch nog eens op de Winterspelen, al is het om vriendin Beune aan te moedigen.