'Verdrietige' Kjeld Nuis baalt van 'gemiste kans' op WK afstanden: 'Even alles bij elkaar gejankt'

Kjeld Nuis lag in Hamar zaterdagavond in bed en toen kwam plots toch iets meer spijt over zijn eerdere bizarre actie om de hoek kijken. "Juist nu. Gisteren na de race zei ik ook al dat ik even alles bij elkaar heb gejankt. Ik ben niet boos geworden, maar vooral verdrietig."

"Als je in bed ligt, dan ga je wel nadenken, waarom heb je dat nou gedaan? Maar je kan niet meer terug", doelt Nuis tegenover de NOS op de onbezonnen actie waarbij hij enkele weken geleden zijn voet blesseerde. "Het enige is, je kunt jezelf wel heel zielig vinden, maar je hebt nog één dag. Ik had er echt vertrouwen in." Maar Nuis eindigde zondag op de 1500 meter slechts op een zesde plek. "Dit is gewoon alles wat er in mijn benen zat. Ik heb gevochten, maar het zat er niet in."

Nuis kende dus een bewogen aanloop naar de WK afstanden. De 35-jarige schaatser van Team Reggeborgh trapte twee weken geleden in Thialf na diskwalificatie op de 1500 meter uit woede een plastic stoeltje kapot. Hij liep daarbij echter ook een diepe snee in zijn voet op. Deelname aan het wereldkampioenschap kwam daardoor in gevaar, maar toch verscheen hij in Hamar met pijnstilling aan de start.

Uiteindelijk beleefde Nuis weinig plezier aan de WK afstanden. Naast de zesde plaats op de 1500 meter eindigde hij eerder op zaterdag al op een teleurstellende zevende plek op de 1000 meter. Op die afstand zag hij vervolgens landgenoot Joep Wennemars verrassend het goud pakken en zijn eigen teamgenoot bij Reggeborgh, Jenning de Boo greep het zilver.

Nuis sloot zondag de WK afstanden af met een rechtstreeks gevecht tegen Jordan Stolz, die eveneens een teleurstellend WK beleefde. Wel pakte de Amerikaanse topfavoriet nog het zilver op de 1500 meter. "Bizar hoe hij zich bij die laatste kruising terugknokt in de race. Zo knap. Als ik puur naar mezelf kijk, heb ik het tot de bel (laatste ronde, red.) goed gedaan."

Even zag Nuis het bordje van de tussentijden nog op groen staan, waarmee hij virtueel het goud in handen had. "Ik dacht, volgens mij gaat het wel goed. Maar toen was het vat snel leeg. De laatste buitenbocht dacht ik nog aardig te 'lopen', maar toen voelde ik dat hij (Stolz, red.) naast me kwam. Dan krijg je gewoon een knock-out in het laatste rechte stuk. Dat is heel pijnlijk."

Nuis stelde dat hij tot het laatste moment heeft geknokt en dacht even wat was er gebeurd als hij niet zo'n domme actie had begaan? "Als telt alleen niet", zei de tweevoudig olympisch kampioen tegenover de NOS. "Twee weken geleden zaten we ook zo, toen was ik iets kwader. Ik wil niet weer aan die voet denken. De race ging echt hartstikke lekker, tot het laatste rondje. Er zat gewoon niet meer in. Helaas. Ik kan er niet meer van maken."

Volop goud voor vriendin Joy Beune

Overigens zag Nuis zijn vriendin Joy Beune wel feest vieren. De topschaatsster van Team IKO-X2O kroonde zich tot koningin van de WK afstanden. Zij pakte zondag het goud op de 1500 meter en werd eerder in Hamar ook al wereldkampioene op de 3000 meter en de teampursuit (met Antoinnette Rijpma-De Jong en Marijke Groenewoud).

Geen Nederlands succes op 1500 meter mannen

Overigens leverde de 1500 meter bij de mannen voor ons land geen succes op. Tim Prins werd met een vijfde plek de beste Nederlander. "Een beetje het niveau van het hele haar. Ik had gehoopt op een piekmoment. Maar ik ben wel tevreden", aldus de schaatser van Reggeborgh, die erkende dat er momenteel gewoon 'snellere jongens' op de 1500 meter zijn. Peder Kongshaug zorgde met zijn wereldtitel in Hamar voor prachtig Noors feestje.

Alles over WK afstanden

