Kjeld Nuis voelt zich na pijnlijke weken weer goed op het ijs: 'Het wordt krap, maar ik heb er vertrouwen in'

Kjeld Nuis stond dinsdag voor het eerst sinds twaalf dagen weer op het ijs. Hij werkte in Hamar zijn eerste training af voor de WK afstanden die donderdag van start gaan. Na veel pijn in de afgelopen dagen is de schaatser voorzichtig positief en gaat hij vol voor deelname én de medailles. "Ik ben hier echt niet voor Jan Lul."

"Het is wennen en voelt heel maf", zegt Nuis na afloop van zijn training tegen NOS. "Er zit nog best veel zwelling in die hak, daardoor is die misschien een paar millimeter groter. Alsof er een houten plankje onder zit. Het voelt ook een beetje verdoofd."

"Maar het is de eerste dag. Ik heb nog even." Nuis verwondde zijn voet bij een woede-uitbarsting door zijn diskwalificatie op de 1500 meter tijdens de World Cup in Thialf. De dagen daarna had hij veel pijn. De olympisch kampioen is al sinds zaterdag in Hamar, maar kon daar bijna alleen maar op bed liggen in zijn hotelkamer.

Pijn

"Ik heb wel wat gefietst en een klein beetje krachttraining." Het liefst had hij al eerder zijn schaatsen aangetrokken maar dat was onverstandig. "Ik heb thuis één keer geprobeerd met mijn voet in de schoen, maar dat deed zoveel pijn. Ik wilde hem meteen weer uit", vertelt Nuis. "Ik kon niet eens opstaan. Ik had Joy (Beune, de vriendin van Nuis, red.) haar hand vast en stond zo te hinken erop."

Gelukkig had hij op het ijs geen last van die pijn. "Het klapmechanisme van die schaats is heerlijk. Met schoenen aan doet het meer pijn. Ik hink ook nog wat in het hotel. Maar met schaatsen is het gewoon afzetten en glijden. Dat is wel lekker."

Vertrouwen

"Het komt echt wel goed. Ik heb er vertrouwen in", zegt de positief gestemde Nuis. "Ik ga gewoon meedoen. Ik ben hier echt niet voor Jan Lul, om het maar even plat te zeggen."

Toch houdt hij nog een slag om de arm. "Morgen ga ik weer een beetje meer proberen, als het dan heel veel slechter wordt, doe ik niet mee." Misschien rijdt de 35-jarige slechts één afstand. "Of ik rijd helemaal niet."

Voor goud

"Het is wat het is. Het wordt heel erg krap. Maar ik heb er heel veel vertrouwen in. Ik ben blij met vandaag." Zaterdag staat voor hem de 1000 meter op het programma. Op zondag hoopt hij ook te kunnen starten op de 1500 meter.

Als hij meedoet, gaat hij ook voor de winst. "Ze zeggen altijd: je bent zo goed als je laatste wedstrijd en toen kwam ik 0,1 seconde te kort voor goud. En verder ga ik niet meer aan die voet denken. Als ik van start ga, ga ik voor de medailles.