Ouders Joy Beune doen enorme investering door dochter: 'Het is een dure hobby voor ons'

De ouders van Joy Beune krijgen waar voor hun geld bij de WK afstanden. Hun dochter pakte tot nu toe uit met twee wereldtitels, op de 3000 meter en ploegachtervolging. Nu de carrière van Beune in een opwaartse lijn zit, hebben haar ouders alvast een flinke investering gedaan.

Ervan uitgaande dat Beune 'gewoon' op de Olympische Spelen verschijnt, hebben pa en ma alvast tickets gekocht. Gewoon voor de zekerheid. "We hebben al veel geld uitgegeven. Het was een dure hobby voor ons", vertelt haar vader bij de NOS.

"We hebben alle afstanden gekocht", haakte mevrouw Beune enthousiast in, waarop haar man haar corrigeert. Zo overdreven zijn ze ook niet geweest. "We hebben de 1500 meter, 3 kilometer, 5 kilometer en team pursuit", zegt hij. Kortom: de afstanden waarop Beune in actie kan komen.

Dat is nog lang geen uitgemaakte zaak. Want hoewel Beune inmiddels tot de wereldtop behoort, bestaat er een kans dat ze de Olympische Winterspelen misloopt. Nederlands barst van het schaatstalent en het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) bepaalt wie er naar Milaan mogen.

Ook de schoonzoon van de ouders van Beune moet daar zijn plek verdienen. "Als Kjeld de 1000 en 1500 meter doet, dan zijn we er ook bij natuurlijk", aldus zijn schoonmoeder. "Hopen op het Heineken Holland Huis, hopen dat het daar gezellig is en dan moeten we maar kijken hoe het gaat", lacht de vader van Beune.

Vooralsnog genieten ze van de prestaties van hun dochter op de WK afstanden in Hamar. "Het is heel spannend, maar als ze dan kampioen wordt dan geniet je daar gewoon van", aldus Beunes moeder. "Ze is wel veel gelukkiger in de sport, hoe ze hem nu bedrijft. Dan gaat het gewoon makkelijker, heb je meer inzet", weet haar vader.

Beune beleeft op dit moment veel plezier aan het schaatsen. Joy is dus een passende naam. "Die is bewust gekozen", zegt haar moeder gekscherend. "Wij wisten dat al. Nee grapje", voegt ze er snel aan toe. "Hartstikke mooi, heel mooi", noemen ze de prestaties van hun kind.

