Schaatskoningin Joy Beune steelt met derde wereldtitel de show bij WK afstanden

Joy Beune is de koningin van Hamar geworden. Na de 3000 meter en achtervolging pakt de Nederlandse schaatsster ook de winst op de 1500 meter bij de WK afstanden. Voormalig wereldkampioene Antoinette Rijpma-de Jong pakte het zilver. Marijke Groenewoud viel buiten het podium.

De Tsjechische Nikola Zdráhalová schaatste de eerste snelle tijd van de dag. De 28-jarige schaatsster stopte twee jaar met de sport, maar kwam - met meer plezier - terug in de sport. Ze reed een top tien tijd ooit op de baan van Hamar.

Rijpma-de Jong was de eerste Nederlandse die achter de startlijn plaatsnam. De wereldkampioene van 2023 reed in een zware rit naar een tijd van 1:55,50 seconden, slechts een fractie onder de tijd van Zdráhalová. Dit bleek alsnog genoeg voor de zilveren medaille.

De Japanse Miho Takagi finishte tijdens de wereldbeker altijd op het podium, maar op het moment suprême viel ze tegen. De Japanse klapte in de slotronde helemaal in.

Want de ene na de andere concurrente kwam niet in de buurt van de tijd van de Nederlandse. Ragne Wiklund pakte zilver op de 5000 meter, maar viel buiten het podium op de 1500 meter.

Groenewoud is de regerend Nederlands kampioen op de 1500 meter, maar liet geen topdag zien op de wereldkampioenschappen in Noorwegen. Ze verloor het rechtstreekse duel van de Chinese Mei Han, die met een tijd van 1:55,54 seconden slechts vier honderdsten boven de tijd van Rijpma-De Jong schaatste. Han pakte uiteindelijk het brons.

Valse start Beune

Een kleine trilling voor het startschot zorgde ervoor dat Beune een valse start kreeg te verduren. Een lastige start voor de Nederlandse, die in haar rit in de eerste bocht voorbij werd gereden door Francesca Lollobrigida. Ze bleef knokken en verzekerde zichzelf met een tijd van 1:55,28 van de bronzen medaille. Maar ze was niet tevreden over haar tijd, want Miho Takagi moest nog komen.

Toch bleek het genoeg voor de gouden medaille. Takagi en Ivanie Blondin kwamen niet meer in de buurt van de tijd van Beune.

