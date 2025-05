Jutta Leerdam blikt terug op emotioneel afscheid van vriend Jake Paul: 'Ik kon het niet over mijn hart verkrijgen'

Jutta Leerdam blikt terug op haar emotionele afscheid van haar vriend Jake Paul. Ze zal hem 10 maanden moeten missen om zich voor te bereiden op de Olympische Spelen. Haar volgers hopen op een goede afloop voor het stel.

De Nederlandse topschaatsster zet alles op alles om goud te winnen op de Spelen in Milaan in februari. Ze wil haar grote droom waarmaken door olympisch kampioen te worden op de 1000 meter. In 2022 greep ze net naast het goud. Ze werd toen tweede achter Miho Takagi.

Daar moet ze wel een hoop voor opofferen, zo ook haar liefdesleven met Paul. Leerdam bracht na het afgelopen schaatsseizoen nog een lange periode door bij hem thuis in Puerto Rico. Daar zal ze nu tien maanden niet meer terugkeren, tot groot verdriet van de 26-jarige schaatsster.

Ze nam niet alleen afscheid van de Amerikaanse vechter en entertainer, maar ook van haar favoriete plekken op het eiland. En van haar 'beste vriend' Thor, de hond van Paul. In een TikTok-video deelt ze emotionele beelden waarin ze vaarwel zegt tegen hen.

"Voor tien maanden laat ik alles achter, zodat iedereen voor me kan juichen op de Olympische Spelen", schrijft Leerdam. Inmiddels is ze al een tijdje vertrokken van het eiland en heeft ze zelfs al een trainingskamp in Spanje achter de rug.

"Ik kon het niet over mijn hart verkrijgen om het op dat moment te plaatsen", legt ze uit over het filmpje. "Daarom post ik het nu. Maar ik zal mijn verloofde, en hopelijk Thor, tussendoor nog wel zien."

Relatietest

Volgers wensen Leerdam massaal succes met de voorbereidingen voor het komende schaatsseizoen en hopen op goud voor de Nederlandse. Ze zien de situatie ook als een relatietest voor het populaire koppel. "Jullie relatie wordt alleen maar sterker als jullie elkaar moeten missen", schrijft iemand. "Ik geloof dat jullie bij elkaar horen."

Trouwen en kinderen

Na het komende schaatsseizoen zal Leerdam zich gaan focussen op haar relatie met Paul. Ze stopt dan met haar topsportcarrière. De twee zouden dan willen trouwen en aan kinderen willen beginnen.

Paul zal zich de komende periode richten op zijn eigen carrière. De bokser vecht eind juni tegen Julio Cesar Chavez Jr en wil idealiter in 2026 om de wereldtitel vechten. Of dat gaat lukken, is nog maar de vraag. Tot nu toe koos hij zijn tegenstanders altijd zelf uit. Volgens BoxRec is Paul momenteel de nummer 137 van de wereld. Cesar Chavez staat 87e en wordt Pauls beste tegenstander ooit.