Verliefd schaatstalent Angel Daleman geeft met schattige foto inkijkje in bewogen periode

Voor Angel Daleman was maart om meerdere redenen een bijzondere maand. Het supertalent schreef bij de WK afstanden Nederlandse schaatshistorie, vierde haar achttiende verjaardag én maakte bekend een koppeltje te zijn met collega Beau Snellink. Daleman blikt op sociale media terug op de speciale weken en is daar ook voor een van de eerste keren samen te zien met haar geliefde.

De 18-jarige schaatsster beleefde een ijzersterk eerste seizoen tussen de senioren en mag sinds de WK afstanden genieten van een welverdiende vakantie. Ze sloot het schaatsjaar af met een bewogen maand en als herinnering aan de bijzondere weken doet ze een photodump op Instagram.

Daleman deelt daar foto's van het feestje rond haar achttiende verjaardag, maar ook komen er wat beelden van tijdens de WK afstanden voorbij. Op een van die plaatjes is er ook wat liefde te vinden, want Daleman en Beau Snellink poseren samen met de medailles die ze tijdens dat toernooi wisten te winnen. De twee schaatsers maakten tijdens het toernooi bekend een setje te zijn en Snellink reageert dan ook met een hartje op het bericht van zijn geliefde.

Doorbraak

Daleman stond al lange tijd te boek als een groot talent in de schaatswereld en dit seizoen ging ze voor de eerste keer de strijd aan bij de senioren. De schaatsster was vooraf van plan het langebaanschaatsen te combineren met het shorttracken, maar doordat ze al heel snel successen in de eerste discipline boekte, kwam daar gedurende het jaar meer de focus op te liggen.

Het supertalent reisde half maart dan ook af naar de WK afstanden in Hamar en was niet van de partij bij de wereldkampioenschappen shorttrack. Dat bleek achteraf een goede keuze, want samen met Jutta Leerdam en Suzanne Schulting pakte ze goud op de teamsprint en dat leverde haar een bijzonder record op. Daleman, die op dat moment nog 17 jaar was, werd daarmee de jongste Nederlandse wereldkampioene ooit.

Succes voor Snellink

Ook voor haar vriend was er succes tijdens dat toernooi, want Snellink ging met twee medailles naar huis. Hij pakte op de 5000 meter zijn eerste individuele WK-medaille door achter de Noor Sander Eitrem als tweede te eindigen. Op de ploegenachtervolging pakte de schaatser van Team Essent samen met Chris Huizinga en Marcel Bosker het brons. Snellink won in 2021 en 2023 op die discipline eerder al twee keer goud.