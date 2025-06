Verliefde schaatssensatie Angel Daleman en vriend Beau Snellink doen romantisch in het zwembad: ‘Schatjes’

Beau Snellink keerde vorige week met zijn ploeggenoten van Team Essent terug van het trainingskamp in Italië. De schaatser deelde zondag nog de nodige foto's vanuit Collalbo, waaronder een romantisch plaatje met zijn vriendin Angel Daleman.

Team Essent en Snellink brachten eind vorige week uitstekend nieuws naar buiten. De 24-jarige allrounder verlengde zijn contract bij de ploeg tot medio 2028. Het is een beloning voor zijn sterke prestaties van afgelopen seizoen. Hij werd tweede op de 5000 meter bij de WK afstanden en pakte ook nog eens brons bij de ploegenachtervolging.

"Ik ben heel blij dat ik de komende jaren aan dit mooie team verbonden blijf", reageert Snellink verheugd. "Het geeft veel vertrouwen dat ik nu al heb mogen bijtekenen." In december 2024 won hij ook voor het eerst het NK allround. Snellink maakt zich nu op voor een belangrijk seizoen: begin 2026 staan de Olympische Spelen op het programma in Milaan.

Romantisch kiekje

Voordat het zover is, genoot Snellink van de Italiaanse zon met de andere schaatsers van Team Essent. Op Instagram deelde hij beelden vanaf de fiets, uit het vliegtuig, bij koffietentjes, op de atletiekbaan én in het zwembad. Eén van de Team Essent-ploeggenoten was zo aardig om een romantisch kiekje te schieten. Daleman heeft zichzelf om Snellink heengewikkeld en krijgt een dikke smakkerd van haar vriend. Kunstschaatsster Niki Wories reageert: 'Schatjes.'

Sinds de WK afstanden van maart is bekend dat Snellink en Daleman een setje zijn. Ook de 18-jarige Daleman tekende onlangs een contract bij de roze ploeg. Zij ligt tot en met 2027 vast bij Team Essent.

Uitzondering voor Daleman

Snellink was samen met zijn vriendin ook te gast in de Sportnieuws.nl-podcast Schaats Inside. Daar kwam het nieuwe contract van Daleman ter sprake. Voor haar werd een uitzondering gemaakt, waardoor ze ondanks haar leeftijd vervroegd een profcontract kon tekenen. Het toptalent ligt tot en met 2027 vast bij de ploeg. Er was interesse van andere teams, maar de keuze was snel gemaakt: "Ik ben er echt heel blij mee. Er waren wel wat andere ploegen die wilden, maar ik wilde bij Jac (Orie, red.) blijven."