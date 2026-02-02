Het litteken in het gezicht van Jens van ’t Wout is voor veel shorttrackfans inmiddels een herkenbaar detail. Minder bekend is het verhaal van de andere kant van het incident: de rijder die betrokken was bij de valpartij waardoor Van ’t Wout die blijvende gezichtswond opliep. Jaren later blikt Vladislav Bykanov terug op dat moment en vooral op de manier waarop de Nederlander ermee omging.

De Israëliër, die jarenlang actief was in het internationale shorttrack en later meetrainde met de Nederlandse selectie, was betrokken bij een valpartij tijdens een KNSB Cup in september 2019. Daarbij raakte zijn schaats het gezicht van de toen 17-jarige Van ’t Wout. "Om eerlijk te zijn hield ik in die race geen rekening met Jens", blikt hij terug op het incident in gesprek met Schaatsen.nl.

Bykanov had aanvankelijk niet eens door wat er precies was gebeurd. "Ik voelde niet eens dat ik hem raakte, omdat ik zelf best veel pijn had van mijn verdraaide linkerknie en -voet", vertelt hij. Pas toen hij Van ’t Wout zijn gezicht zag vasthouden, drong de ernst van de situatie door. "Ik schrok me rot", aldus de inmiddels 36-jarige Israëliër. "Die messen zijn vlijmscherp en hebben dezelfde uitwerking als een samuraizwaard. Als mijn schaats iets lager terecht was gekomen, had het veel erger kunnen zijn."

'Hij probeerde mij gerust te stellen'

Wat hem het meest is bijgebleven, is de reactie van Van ’t Wout zelf. In plaats van paniek of boosheid bleef de jonge Nederlander opvallend rustig. "Hij probeerde mij gerust te stellen", herinnert Bykanov. "Hij zei: het is oké, terwijl hij zelf gewond was." Die houding maakte diepe indruk en staat hem tot op de dag van vandaag helder voor de geest.

Volgens Bykanov zegt die reactie veel over het karakter van Van ’t Wout. Het litteken werd geen blokkade, maar een onderdeel van wie hij is als sporter. Hij schaamde zich er niet voor en leek het incident direct te accepteren als onderdeel van zijn sport. "Jens zegt simpelweg: dit is part of the game", aldus de Israëliër met Oekraïnse roots.

Tekst gaat verder onder foto

i Vladislav Bykanov in 2022. ©Getty Images

Met de Winterspelen in zicht verwacht Bykanov dat het litteken opnieuw de aandacht zal trekken. Maar wie verder kijkt dan dat zichtbare detail, ziet volgens hem vooral een sporter die op jonge leeftijd leerde omgaan met een ingrijpend incident én daar sterker uit is gekomen. "Het is bizar hoe hij er kracht uit haalt", besluit Bykanov. "Juist daarom is hij zo goed."

Olympische Winterspelen

Van ’t Wout komt tijdens de Winterspelen in actie op meerdere afstanden. Bondscoach Niels Kerstholt heeft hem ingedeeld voor de 500, 1000 en 1500 meter, waarmee hij geldt als een van de Nederlandse medaillekandidaten. De exacte samenstelling van de relayteams wordt pas kort voor de races bepaald.

Nog vóór zijn eerste optreden op het ijs staat Van ’t Wout al in de schijnwerpers. De shorttracker is samen met skeletonster Kimberly Bos aangewezen als vlaggendrager van TeamNL tijdens de openingsceremonie van de Winterspelen.