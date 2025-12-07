De B-groep in Heerenveen tijdens de World Cup schaatsen leverde zondag een wel heel bijzondere naam op. Niemand minder dan Miho Takagi, olympisch kampioene op de 1000 meter, moest een trapje lager haar kunsten vertonen op de 500 meter. Zo is voor haar de ene dag de andere niet in Thialf, want zaterdag werd ze nog tweede achter Jutta Leerdam op 'haar' afstand.

Zondagochtend om 11.00 uur moest de Japanse topschaatsster al op het ijs staan in Heerenveen voor de B-groep op de 500 meter. Omdat het haar eerste keer op de 500 meter was dit seizoen, moest ze genoegen nemen met een plekje in de groep die bijvoobeeld niet op televisie wordt uitgezonden. Dat deerde haar niet, want op de korte sprint kwam niemand bij Takagi in de buurt. De Japanse reed met 38.02 de snelste tijd en pakte zo vast 28 punten mee in het World Cup-klassement.

Veel langzamer dan baanrecord Kok

De Tsjechische Nikola Zdrahalova werd tweede, op ruim 0,3 seconde van Takagi. Het brons in de B-groep ging naar de Chinese Jingziqian Wang. Ter illustratie: Femke Kok heeft het baanrecord in Thialf in handen. Zij schaatste in februari 2025 een tijd van 36,97. De Nederlandse topschaatsster komt zondagmiddag in de A-groep in actie. Zij is ook de houdster van het wereldrecord. Zij reed in Salt Lake City tijdens de eerste World Cup van dit seizoen naar een razendsnelle tijd van 36,09 seconden.

Nederlander al vroeg in actie

Bij de mannen in de B-groep reed een Nederlander al vroeg zijn rondjes in Thialf. Merijn Scheperkamp reed voor het eerst dit seizoen internationaal een podiumtijd. Hij reed met 34,89 seconden naar de derde tijd van de 500 meter. Hij gaf ruim 0,3 seconde toe op de Japanse winnaar Yuta Hirose. Het gaatje naar de Chinese nummer 2 Ze Liu was maar klein. De 25-jarige Scheperkamp kwam 0,06 seconde tekort voor een tweede plaats.

📱 Download nu de Sportnieuws.nl App, zo ben je altijd als eerste op de hoogte en mis je niets uit de sportwereld.

🔔 Volg ons via Google Discover, zo krijg je direct de verhalen naar jouw persoonlijke voorkeuren te zien.

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.