Wereldkampioene Joy Beune verklapt grote geheim achter successen: 'Ben ik ook mee bezig'

Joy Beune kwam met een extra volle koffer terug uit Hamar na de WK afstanden. De oogst: drie gouden medailles. Dat terwijl Beune niet de makkelijkste route kende naar de top. Toch rijgt de 25-jarige Nederlandse inmiddels de podiumplekken aaneen.

Beune brak door als talent bij Team LottoNL - Jumbo (inmiddels Team Essent). Toch bleef haar grote doorbraak uit, waardoor ze een stap maakte naar haar huidige ploeg Team IKO-X2O. Dat bleek een gouden zet voor Beune.

'Aso' Joy Beune deelt na twijfels tóch langverwachte beelden: 'Ben goed behandeld' Joy Beune heeft haar ideale Instagrampost te pakken. De Nederlandse topschaatsster wilde na de World Cups met al haar eremetaal op de foto, maar besloot te wachten tot na de WK afstanden. Dat bleek een gouden zet.

'Doorzettingsvermogen is er altijd geweest'

In 2023 zat ze dicht tegen de top aan, vorig jaar brak Beune definitief door. Dit seizoen was behoorlijk vruchtbaar met drie wereldtitels en een zilveren medaille op de EK allround. "Het is in mijn korte schaatscarrière tot nu toe niet altijd van een leien dakje gegaan. Ik heb zeker wel moeilijke periodes gehad, maar ik heb altijd de droom gehad om te winnen", vertelt Beune in een interview met een van haar sponsoren. "Het doorzettingsvermogen is er altijd geweest."

Complimenten voor 'gouden' Joy Beune: 'Zij heeft vier jaar lang aan zichzelf getwijfeld' Joy Beune was dé vrouw op de WK afstanden, door de 1500 meter, 3000 meter en ploegenachtervolging te winnen. Het levert haar complimenten op van oud-topschaatsster Marianne Timmer. "Wat een prachtig plaatje om te zien."

Daarnaast zocht Beune naar extra manieren om perfect voorbereid op het ijs te verschijnen. "Ik ben er mentaal ook erg mee bezig", erkent ze. "Ik heb psychologen waar ik mee werk, om in mijn hoofd ook de beste race te rijden natuurlijk."

Toekomst

De belangrijkste week van 2025 moet nog komen, namelijk eind december in Thialf. Dan vindt het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) plaats. "Daar wil ik me plaatsen voor de Olympische Spelen in 2026. Daar natuurlijk ook goud winnen, maar er gaan allerlei dingen aan vooraf. Die moet ik eerst door zien te komen", aldus Beune. "Dat zijn wel heel spannende momenten."

'Jutta Leerdam en Joy Beune nemen het internet over: in de toekomst kunnen we het schaatsen nog groter maken' Schaatskampioenen Jutta Leerdam en Joy Beune gaan de hele wereld over. Niet alleen pakken ze wereldwijd prijzen op het ijs, ook op sociale media zijn ze niet meer weg te denken. Een goede ontwikkeling voor de sport, vindt Noorse topschaatser Bjorn Magnussen.

Het geheime recept voor Beunes succes is haar liefde voor het vak. "Ik vind de snelheid - een beetje cliché - het allerleukste. Daarbij is het krakende ijs onder je voeten echt een super lekker gevoel. Dat is echt heerlijk. Ook het gevoel als je over de finish komt en weet dat je hebt gewonnen. Dan voel je je zo krachtig en machtig. Dat is niet te omschrijven hoe gaaf dat is", verzekert Beune.

Voorlopig zijn we nog niet van haar af. "Ik heb nog zo veel doelen en dromen dat ik nog lang niet klaar ben met deze sport", is ze stellig.