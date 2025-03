WK afstanden zorgen voor unicum in schaatswereld: 'Alsof hier hooligans zitten'

De WK afstanden begonnen donderdagavond en de start van het toernooi zorgde direct voor een opvallend moment. De commentatoren waren verbaasd over een bepaald fenomeen in het publiek. "Vanuit het voetbal overgekomen, hè?"

Het laatste toernooi van het schaatsseizoen is in Hamar, waar de imposante ijshal Vikingskipet staat. In het 'Vikingschip' is het verrassend vol, ondanks dat hiervoor het drukbezochte WK langlaufen op het programma stond in Noorwegen. En in het volle stadion is er zelfs de nodige beveiliging aanwezig.

"Als je nu dat totaalshot ziet van het stadion, zie je daar mensen in gele hesjes staan met de rug naar het schaatsen toe", merkt NOS-commentator Erik van Dijk op. "Richting het publiek, alsof hier schaatshooligans op de tribune zitten."

"Vanuit het voetbal overgekomen, hè?", vraagt Van Dijk aan medecommentator Martin Hersman. "Met de rug naar het schaatsen, het publiek in de gaten houden. Dat is toch een unicum." Het is inderdaad uniek, want bij eerdere wedstrijden in andere landen werd er altijd gereden zónder beveiligers.

WK afstanden beginnen goed voor Nederland

De WK afstanden leverden op de eerste dag gelijk een enorme reeks aan medailles op voor de Nederlandse ploeg. Joy Beune ging er met de wereldtitel op de 3000 meter vandoor en Merel Conijn greep bij haar debuut gelijk een bronzen plak. Beau Snellink voegde daar vervolgens bij de mannen een zilveren medaille aan toe op de 5000 meter na een schitterende gevecht met thuisrijder Sander Eitrem, die er met het goud vandoor ging.

Ook op de teamsprint bij de mannen en de vrouwen werd er geoogst. Jutta Leerdam, Suzanne Schulting en Angel Daleman pakten met overmacht de wereldtitel, terwijl Jenning de Boo, Janno Botman en Tim Prins genoegen moesten nemen met het zilver.