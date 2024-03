WK sprint 2024 | Laurent Dubreuil aan de leiding, Jenning de Boo en Kjeld Nuis kansrijk voor een medaille

Laurent Dubreuil staat na de eerste dag van de WK sprint bovenaan in het klassement. De Canadees won de 500 meter en had genoeg aan een zesde plaats op de 1000 meter om de leiding vast te houden. Zhongyang Ning won de 1000 meter en staat tweede. Jenning de Boo en Kjeld Nuis doen met een derde en vierde plaats nog volop mee om de medailles.

Dubreuil en De Boo reden op de 1000 meter tegen elkaar en de Nederlander zal hebben gehoopt om wat goed te maken na zijn verlies op de 500 meter. Dat lukte wel, maar het verschil was heel miniem. De Boo pakte 0,03 seconden terug en dat was niet genoeg om de Canadees voorbij te gaan in het klassement.

Ning won de 1000 meter voor de Belg Mathias Vosté en Nuis. De Chinees steeg daarmee zelfs naar de tweede plaats in het klassement. Nuis reed twee degelijke afstanden op donderdag en heeft nog zicht op de medailles. Zelf was hij er niet helemaal tevreden mee, maar met een vierde plaats na de eerste dag heeft hij podium in het vizier.

Valpartij Wennemars

Wennemars, de derde Nederlander op dit toernooi, ging op zijn 1000 meter onderuit en was direct kansloos voor een goede eindklassering. Hij finishte wel, maar staat uiteraard laatste in het klassement. Op de 500 meter was Wennemars zestiende geworden.

Drama voor Joep Wennemars op WK sprint: valpartij maakt einde aan ambities De 1000 meter op de WK sprint is een grote teleurstelling voor Joep Wennemars geworden. De nummer 2 van de NK sprint ging in de tweede bocht onderuit en was direct kansloos voor een goede klassering.

Dubreuil wint 500 meter

De Boo reed eerder op de 500 meter in de voorlaatste rit, maar was zeker niet nerveus geworden voor zijn debuut op de WK sprint. Hij kon de Pool Kania, een echte 500 meter specialist, niet verslaan, maar bleef wel in de buurt. Kania was negen hondersten sneller: 34,56 om 34,65. De Canadees Dubreuil dook in de laatste rit nog net onder de tijden van het tweetal: 34,47.

Kjeld Nuis moest al in de derde rit aan de bak en reed met 34,96 een aardige tijd, maar het was duidelijk aan hem te zien dat hij meer had verwacht. Joep Wennemars maakte wat kleine foutjes en dat vertaalde zich ook naar de tijd van 35,11.

Canadees aan de leiding

Dubreuil gaat de laatste dag in als de leider van het klassement. Dat was twee jaar geleden ook het geval, maar toen moest hij zich afmelden voor de tweede dag door een positieve coronatest. Thomas Krol, die inmiddels gestopt is, ging er toen vandoor met de wereldtitel. Deze keer zal niet corona, maar Ning, De Boo en Nuis het grootste gevaar zijn om hem van het goud af te houden.