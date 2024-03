Valpartij maakt einde aan ambities Joep Wennemars op WK sprint: 'Ik wilde te graag'

De 1000 meter op de WK sprint is een grote teleurstelling voor Joep Wennemars geworden. De nummer 2 van de NK sprint ging in de tweede bocht onderuit en was direct kansloos voor een goede klassering.

Onder toeziend oog van vader Erben begon Joep aan de 1000 meter. Het ging al heel snel fout, want in de tweede bocht gleed Wennemars onderuit. De schade viel gelukkig mee, maar een goede tijd zat er natuurlijk niet meer in. Hij reed uiteindelijk rustig de 1000 meter uit en eindigde op ruim 35 seconden van zijn tegenstander Ryota Kojima, die hem op een rondje reed.

Wennemars reageerde na afloop tegen Nu.nl: "Ik denk dat ik te graag wilde. Dan gaat het helemaal mis en blijft het niet bij kleine foutjes. Al ging het te snel om precies te weten wat er fout ging. Het is waardeloos dat ik vandaag zo rijd."

Geen herhaling van 2004

Wennemars was op de 500 meter eerder op de avond als zestiende geëindigd, maar stond niet ver van de top tien. Normaal gesproken is de 1000 meter de sterkere afstand van de 21-jarige schaatser, maar die vlieger ging deze keer niet op.

Door de valpartij van Joep is het in ieder geval duidelijk dat er precies twintig jaar na de wereldtitel van Erben niet opnieuw een Wennemars met het goud vandoor zal gaan. De schaatser van Jumbo-Visma staat op de laatste plaats in het klassement.