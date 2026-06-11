Schaatscoach Jillert Anema heeft keihard uitgehaald naar de mondiale bond ISU om de massastart te vervangen door een afvalkoers. De succesvolle trainer van Team Albert Heijn Zaanlander noemt het nieuwe onderdeel 'te gevaarlijk' en dreigt zelfs met juridische stappen.

Anema behaalde op de afgelopen Olympische Spelen nog grootse successen door met zijn pupillen Jorrit Bergsma en Marijke Groenewoud de gouden medaille te pakken op het onderdeel mass start. Toch zouden zij zomaar eens de laatste twee kampioenen kunnen zijn op dat onderdeel. Schaatsbond ISU wil het immers vervangen door een afvalkoers. Daar kan Anema zich echter totaal niet in vinden.

De ISU testte de afvalkoers afgelopen seizoen al bij juniorenwedstrijden en wil het onderdeel komende winter invoeren in internationale competities. In de nieuwe opzet vallen tijdens een race steeds de laatste schaatsers af, totdat er nog een kleine groep overblijft die strijdt om de overwinning. Volgens de bond moet het onderdeel aantrekkelijker en spectaculairder worden dan de huidige mass start. Die wordt bestempeld als te 'voorspelbaar'.

Te gevaarlijk

De 70-jarige Fries is het daar echter totaal niet mee eens. "Er is geen veilige manier om de afvalkoers te rijden", zegt de coach tegen Schaatsen.nl. Volgens hem gaat het nieuwe format juist voor gevaarlijke situaties zorgen. "Op kop rijden heeft geen zin, dus wordt de koers langzaam. Dan heb je maar een mogelijkheid: illegaal rijden. Gewoon beuken en je handjes gebruiken. Vervolgens krijg je valpartijen, terwijl je allemaal messen onder je voeten hebt."

Toch zal hij de schaatsers van Team AH Zaanlander alsnog mee laten doen aan de wedstrijden, al is het maar om te laten zien dat het niks is. "Mijn rijders zullen meedoen, om te demonstreren wat er mis is", aldus Anema, die hoopt dat de ISU naar hem zal luisteren. "Als jij een olympisch winnaar hebt die voor het leven geblesseerd is, kost dat zo gruwelijk veel geld. Dat risico wil niemand lopen."

Rechtszaak

De uitgesproken Anema is zó fel tegen de plannen dat hij zelfs dreigt met een rechtszaak. "Ik heb aangegeven dat het gevaarlijk wordt en ik denk dat ik daarmee juridisch al een voorsprong heb in een rechtszaak", stelt Anema. "Want die zal er in het geval van een blessure zeker komen. Ik ga dat onvoorwaardelijk doen. De ISU is nu gewaarschuwd."

De ISU heeft middels een officieel statement gereageerd op de uitspraken van Anema. Zij begrijpen zijn zorgen, maar menen dat de afvalkoers al meerdere keren is getest zonder grote problemen. Bovendien stelt de bond dat ook de massastart bij de introductie vijftien jaar geleden niet onomstreden was.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover