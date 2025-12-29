Voor schaatster Angel Daleman (18) komen de Olympische Winterspelen van 2026 net iets te vroeg. Dat is de conclusie van het olympisch kwalificatietoernooi in Thialf, waar ze op drie afstanden probeerde een ticket te bemachtigen.

Daleman zette bij de 500 meter de vijfde snelste tijd neer en werd achtste bij de 1000 meter. Dat was in beide gevallen onvoldoende voor een plek op de veelbesproken matrix, waarmee de startbewijzen voor de Winterspelen worden verdeeld.

Maandagavond kreeg ze nog een kans, op de 1500 meter. Ze is de houdster van het wereldrecord voor junioren. In de slotrit, tegen Melissa Wijfje, redde ze het wederom niet. Het toptalent werd tiende. "De lat ligt zo verschrikkelijk hoog", zei NOS-commentator en oud-topschaatser Martin Hersman.

'Haar tijd komt nog'

Daleman heeft bij de olympische spelen voor junioren (Winter Youth Olympics) al een gouden plak op de 1500 meter veroverd (in 2024). De afstand ligt haar absoluut wel, maar zoals Hersman zei moesten de schaatssters in Thialf een vlekkeloze rit afleveren. Bij het ingaan van de slotronde had Daleman een achterstand van 0,4 seconde op het schema van Marijke Groenewoud, de uiteindelijke nummer drie. De top drie krijgt een plek in de matrix.

"Het is heel veel gevraagd voor Daleman", zei Hersman. "Ze gaat het niet halen. Twee jaar lang rijdt ze in de World Cups, maar het is niet genoeg. Ze weet het." Commentator Herbert Dijkstra voegde toe: "De Olympische Winterspelen komen te vroeg voor dit wondertalent. Haar tijd komt echt nog."

Smijten met bril

De Leiderdorpse sloeg bij het uitrijden haar handen voor het hoofd en smeet haar bril op het ijs. Ze besefte dat ze ondanks de enorm fraaie opmars van de laatste twee seizoenen gaat ontbreken bij de Winterspelen.

"Er wordt al jaren over haar geschreven", zei Hersman. "Ze dacht naar de Spelen te gaan. Misschien wel op twee afstanden. Ze had alles gezet op die 1500 meter. Vier jaar wachten."

