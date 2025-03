Xandra Velzeboer pakt indrukwekkend goud voor Nederland op slotdag WK shorttrack

Xandra Velzeboer is zondag wereldkampioen geworden op de 500 meter bij het WK shorttrack in het Chinese Peking. Ze rekende in de finale af met de Candese Rikki Doak en de Poolse Natalia Maliszewska.

Velzeboer was een stuk sterker dan haar concurrentie. Na een matige start kon ze onbedreigd naar de overwinning rijden.

De Nederlanse werd in 2022 en 2023 ook al wereldkampioen op de 500 meter. In Rotterdam vorig jaar kon ze de titel niet prolongeren. Nu heeft ze hem dus weer te pakken.

Nederland beleefde verder een teleurstellend WK. Velzeboer won zaterdag nog brons op de 1000 meter. Jens van 't Wout werd derde op de 1500. Ook de relayploeg pkate brons op de WK.

Op de gemengde estafette was er geen sprake van Nederlands succes. Teun Boer, Daan Kos, Michelle Velzeboer en Xandra Velzeboer eindigden als vierde en laatste in de finale. Door een val van Xandra in leidende positie was het Nederlandse team ineens kansloos voor een medaille.

Blessure Jens van 't Wout

Van 't Wout liep een enkelblessure op tijdens de halve finales van de aflossing bij de mannen. Hij moest zich daarom afmelden voor de slotdag. In de slotfase van de halve finales kwam hij in contact met het been van zijn Chinese tegenstander, die daarbij Van 't Wouts enkel raakte. Door de botsing werden de Nederlandse mannen gediskwalificeerd.

"Het doet te veel pijn om in mijn schaatsschoen te komen," zei Van 't Wout zondag tegen NOS. "Ik baal echt ontzettend. Het schaatsen ging goed, alleen de resultaten nog niet. Maar mijn beste afstanden moesten nog komen."