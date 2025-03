Shorttracker Jens van 't Wout neemt lastig besluit: 'Het doet te veel pijn...'

Het WK shorttrack is ten einde voor Jens van 't Wout. De Nederlander gaat niet meer van start op de derde dag van het toernooi in Peking. Van 't Wout heeft te veel last van een enkelblessure die hij zaterdag opliep tijdens de halve finales van de mannenaflossing.

"Het doet te veel pijn om in mijn schaatsschoen te komen," zei Van 't Wout zondag tegen NOS. "Ik baal echt ontzettend. Het schaatsen ging goed, alleen de resultaten nog niet. Maar mijn beste afstanden moesten nog komen."

'We denken dat het zwaar gekneusd is'

Van 't Wout liep de enkelblessure op tijdens de halve finales van de aflossing bij de mannen. In de slotfase van de halve finales kwam hij in contact met het been van zijn Chinese tegenstander, die daarbij Van 't Wouts enkel raakte. Door de botsing werden de Nederlandse mannen gediskwalificeerd.

"We denken dat het zwaar gekneusd is," zegt Van 't Wout over de kwetsuur. "We hebben een röntgenfoto laten maken en daarop waren geen breuken te zien. Dat voelde ik gisteren ook wel. Maar we moeten in Nederland nog even een CT-scan en een MRI laten maken om te kijken naar de binnenkant."

Blessure gooit roet in het eten

Van 't Wout zou zondag deelnemen aan zijn favoriete 1.000 meter, waar hij als een van de topfavorieten aan de start stond. In de finale van de gemengde aflossing werd hij vervangen door Daan Kos. Eerder dit WK had Van 't Wout al brons veroverd op de 1.500 meter.

Met alleen een bronzen medaille eindigt het WK shorttrack voor Van 't Wout teleurstellend. Hij had gehoopt zijn eerste individuele WK-goud te behalen in de Chinese hoofdstad. Vorig jaar veroverde Van 't Wout nog zilver op de 1.500 meter tijdens de WK in Ahoy, wat tot nu toe zijn beste prestatie op een wereldkampioenschap is.