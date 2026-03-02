Topschaatser Jenning de Boo veroverde bij de Olympische Winterspelen in Milaan zilver op de 500 en 1000 meter. Vervolgens was het na thuiskomst tijd voor huldigingen en interviews. Maar de sprinter raakte ook ineens verzeild op een onverwachte plek.

Afgelopen weekend deed de schaatser van Team Reggeborgh niet mee aan de NK sprint. Zo vlak na de Spelen kon de Groninger het zich permitteren om het toernooi in Thialf aan zich voorbij te laten gaan. De schaatsbond KNSB heeft De Boo een aanwijsplek gegeven voor de WK sprint van komend weekend, eveneens in Thialf. Dat maakte het overbodig om deel te nemen aan de NK.

Op bezoek

Eerder in de week was De Boo aanwezig in fotostudio Studio Noord in Drachten voor opnames. Naast die studio zit het bedrijf Future Relics, dat onder meer materiaal voor marketing zoals logo's ontwerpt en maakt. De Boo raakte in dat bedrijf verzeild, zo schrijft eigenaar Teunis Spits op Instagram.

"Gisteren had ik schaatser Jenning de Boo op bezoek. Hij was hier bij de buren van Studio Noord voor opnames, en dit bord en de spreuk vond ik eigenlijk wel perfect bij hem passen", aldus de eigenaar van Future Relics.

Medailles

Hij vogelde uit wat de reden was dat De Boo interesse had in zijn werkplaats. De sprinter had een Porsche-deurgreep gezien en wilde die van dichtbij bekijken. " De eerste keer dat hij hier binnenliep stond hij zelfs met zijn twee gewonnen medailles in mijn werkplaats. Toch wel erg bijzonder om van zo dichtbij mee te maken", schrijft de ondernemer.

De Boo verliet de werkplaats niet met lege handen. "Aan het einde van de dag heb ik hem dit bord aangeboden, en dat nam hij met veel plezier aan", schrijft de eigenaar. Op dat bord staat: "Why fit in, when you are meant to stand out?" Oftewel: "Waarom zou je je aanpassen, als je bent geboren om er bovenuit te steken?" Hij sluit af met: "Wat een leuke gast. En vooral: wat is die jongen lang."

De Boo tegen Beune

Binnenkort gaat De Boo een zeer bijzondere strijd aan met topschaatsster Joy Beune. Ze rijden een 3000 meter tegen elkaar. De Boo is totaal onbekend met die afstand, Beune is er juist heel bedreven in. Het duel staat gepland tijdens de Zilveren Bal. Dat is een wedstrijd die op woensdag 11 maart wordt gehouden in Leeuwaren.