Jutta Leerdam staat al jaren volop in de schijnwerpers. Niet alleen vanwege haar prestaties, maar ook door haar uitstraling en enorme populariteit. En dat levert zo nu en dan stevige meningen op, zoals in de nieuwste aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast van Ellen Hoog en Naomi van As, waar een opmerking uit de schaatswereld voor de nodige discussie zorgt.

Een groot deel van de aflevering draait om de World Cup in Calgary, waar de Nederlandse schaatsers alles op alles zetten om tickets voor de Olympische Spelen veilig te stellen. Daarbij staan veel rijders in de belangstelling, waaronder uiteraard Leerdam.

Twee Jutta's?

Hoog legt Van As een stelling voor: “De schaatswereld heeft geen twee Jutta’s nodig.” Van As reageert meteen: “Oneens. Ik denk dat je in de sport juist zoveel mogelijk boegbeelden moet hebben. Ze zijn natuurlijk nooit allemaal hetzelfde.”

Van As legt vervolgens uit waar de stelling vandaan komt: “Kevin Crockett… heel eerlijk, ik kende hem niet. Ik moest ’m even opzoeken. Dat is een ex-schaatser en de ex-vriend van Marianne Timmer. Hij is meer gecharmeerd van de nuchterheid en bescheidenheid van Femke Kok. Hij vindt dat Kok een beetje op Timmer lijkt in haar jongere jaren.”

Crockett vergeleek in een interview met De Telegraaf Leerdam en Kok met elkaar en zei dat de schaatswereld geen twee Jutta’s nodig had: “Eentje is genoeg. Ik ben blij dat Femke die ander is.”

Een kushandje

Volgens Van As is dat vooral “een persoonlijke mening”, maar het roept wel een gesprek op. “Je zag bij de prijsuitreiking dit weekend die drie Nederlandse meiden staan. En dan doet Jutta nog even een kushandje als ze wegloopt. Ja, dat is gewoon hoe zij is. Je kan er wat van vinden, maar dat heb je als sport wel nodig. Je hebt zulke typetjes juist nodig, zodat mensen naar je sport gaan kijken.”

Hoog vult aan: “En je hebt ook een Kok nodig, want die vinden mensen dus ook het leukst. Dat is óók een boegbeeld voor het Nederlandse schaatsen. Het is niet zo dat alleen Leerdam daar een boegbeeld is.” Van As besluit: “Dus wat mij betreft: meer Jutta’s. Je hebt nooit twee dezelfde. Gewoon in verschillende vormen en maten.”

Beluister de podcast

Elke maandag bespreken tweevoudig olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As speciaal voor Sportnieuws.nl het sportweekend. In deze aflevering komt de World Cup in Calgary aan bod én natuurlijk de nieuwste ontwikkelingen in de Formule 1. Beluister hieronder of via je favoriete podcastapp.

Reageer en praat mee!