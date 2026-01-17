Itzhak de Laat zit als enige Nederlandse shorttracker nog in de wachtkamer voor de Olympische Spelen. De 31-jarige routinier is afhankelijk van Daan Kos of hij mee mag met TeamNL naar Milaan. Kos sukkelt al weken met een blessure en heeft nog tot en met 20 januari om fit genoeg te geraken om naar de Winterspelen te mogen. Lukt dat niet, dan is De Laat aangewezen om zijn plek in te nemen. Spannende dagen dus voor de Fries, die ook nog de EK shorttrack rijdt.

De 22-jarige Kos is op basis van individuele prestaties voorgeselecteerd voor de Spelen in Milaan. Zijn naam is als enige nog schuingedrukt, omdat een rugblessure roet in het eten kan gooien. De selectiecommissie van de KNSB heeft De Laat al aangemerkt als mogelijke vervanger en op 20 januari om 17.00 uur verloopt de aanmelddeadline. Dan moet de knoop dus zijn doorgehakt over de laatste naam van TeamNL Shorttrack voor de Winterspelen. "Ik balanceer dus tussen hoop en vrees", zegt De Laat in gesprek met schaatsen.nl.

'Ik kan mezelf niets kwalijk nemen'

De Laat vindt zichzelf sowieso goed genoeg om mee te gaan, maar snapt ook dat hij individueel tegenviel de afgelopen maanden. Maar op de relay (aflossing) is hij zeker van meerwaarde. "Ik hoef en kan mezelf niets kwalijk nemen, want ik heb er alles voor en aan gedaan. Natuurlijk, ik had me op voorhand kunnen plaatsen, maar dan had ik individueel heel goed moeten rijden. Dat niveau heb ik niet, om het op die manier te doen. Wat ik op andere momenten heb laten zien, was goed genoeg."

'De één z'n dood...'

Toch had bondscoach Niels Kerstholt van de shorttrackers slecht nieuws voor De Laat, die Kos voor zich moet dulden in de pikorde. De vier andere plekken waren sowieso al vergeven aan Jens en Melle van 't Wout, Teun Boer en Friso Emons. "Het telefoontje dat ik van de bondscoach kreeg, was teleurstellend en deed pijn. Je wilt de eerste keuze zijn voor de relay, wat ik dus niet was in zijn optiek. Het is balen dat ik nu moet wachten hoe Daan ervoor staat. Zo lang als dat duurt, is het nog niet helemaal over. Ik kan blijven hopen, heel zakelijk is dat. De één z’n dood, de ander z’n brood. Zo is het wel, ja, hoe sneu het ook is voor Daan."

Verschil in visie

De Laat ziet zichzelf als specialist op de relay en wil daarom ook mee, om Nederland een betere kans op een medaille te geven. "Je weet wat je aan me hebt. Duidelijk is dat er een verschil in visie is waarvan ik de details nu niet zal onthullen. Misschien komt dat volgende week als ik niet naar Milaan mag. Dan wil ik het in geuren en kleuren vertellen.”