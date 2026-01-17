De Nederlanders stalen de show tijdens de eerste finaledag op het EK shorttrack in Tilburg. Toch was er ook een ander moment wat de gemoederen flink bezighield. Een Italiaanse schaatser raakte heftig gewond aan zijn been na een botsing. Nadat de schrik in de ijshal was gaan liggen, gaf zijn coach tekst en uitleg. "Ik zag zijn bot zitten."

Het voorval gebeurde in de halve finale van de 1500 meter bij de mannen. De Italiaan Lorenzo Previtali raakte na een contactmoment uit balans en was onderweg naar de boarding. Onderweg werd hij geraakt door de schaats van de Brit Theo Collins.

'Ik keek minimaal een centimeter zijn been in'

Het incident zorgde voor een groot schrikmoment in Tilburg. "We wisten meteen dat het wel ernstig kon zijn", legde Kenan Gouadec, de coach van Previtali, uit aan De Telegraaf. Het bloed stroomde langs zijn been, maar zijn Italiaanse ploeggenoten hielden er meteen jassen voor en troostten de 20-jarige schaatser door over zijn rug te wrijven. Uiteindelijk werd Previtali met een brancard afgevoerd.

De verwonding van Previtali was namelijk serieus, zo onthulde Gouadec. "Ik keek minimaal een centimeter zijn been in en zag het bot zitten. Op dat moment heb ik direct om medische ondersteuning gevraagd en die hebben hem meteen gehecht. De vleeswond was zeker zo’n tien centimeter lang."

Olympische Spelen niet in gevaar

Toch had heel het incident veel erger kunnen aflopen voor de Italiaan. "Het positieve is dat Lorenzo niets heeft gebroken", aldus zijn Canadese coach. "Lorenzo heeft geluk gehad, want het gebeurde op volle snelheid. Dit had vele malen slechter kunnen aflopen. Het is goed dat hij een scheenbeschermer van goede kwaliteit om had, want de schaats heeft zich daar zelfs doorheen geboord."

Previtali komt zondag uiteraard niet meer in actie in Tilburg. Gelukkig voor hem lijken de Olympische Spelen in eigen land niet in gevaar, aldus Gouadec. "Gezien de omstandigheden gaat het goed met hem. De schrik zit er zo kort voor de Winterspelen goed in, maar de ergste zorgen zijn wel weg. De komende dagen zal hij rust moeten houden en dan voorzichtig weer beginnen met trainen. Zoals het er nu uitziet, gaat dit hem niet zijn Spelen kosten."

Nederlands succes in Tilburg

Op de Nederlandse shorttrackers had het bloederige incident gelukkig weinig indruk gemaakt. Op de zaterdag won Nederland alle onderdelen. Jens van 't Wout was dé grote man. Hij won zowel de 500 meter als de 1500 meter. Xandra Velzenboer won de 1000 meter en ook de relay-vrouwen behaalden goud in eigen land. Zondag worden de finales van de resterende onderdelen verreden.