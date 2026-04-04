Dat Friso Emons zich olympisch kampioen mag noemen, hadden zelfs zijn ouders niet durven dromen. De shorttracker won op sensationele wijze goud op de relay tijdens de Winterspelen in Milaan en werd in één klap een Bekende Nederlander. In zijn schaduw werden vader Peter en moeder Annemarie meegesleept in de euforie en reflecteren ze op het ingewikkelde gezinsleven dat het al die jaren is geweest.

De ouders van Emons waren erbij in Milaan, toen hun zoon olympisch goud won met de broers Jens en Melle van 't Wout, Teun Boer en Itzhak de Laat. Vooral moeder Annemarie kon het allemaal nauwelijks verwerken. “Ik heb alleen maar staan huilen. Ik kon niet eens meer volgen wie er tweede of derde werd. Ik zag alleen Friso. Je wordt geleefd op zo’n moment. Je gaat gewoon mee in die stroom. Ik had nooit gedacht dat het ons zó zou raken", zegt ze in gesprek met Schaatsen.nl.

'Het heeft ons ook veel gekost'

De weg naar goud was lang en ook niet altijd even makkelijk voor de ouders, die ook hun aandacht moesten en wilden geven aan dochter Carlijn. "Het heeft ons veel gebracht, maar ook veel gekost. In positieve zin, hoor. Maar je denkt wel eens: wat hebben we er allemaal voor gedaan?” Vooral de oneerlijk verdeelde aandacht soms voor de twee kids steekt moeder Annemarie nog weleens.

'Dat is de eerlijkheid'

"Daar ben ik het mee eens en dat vind ik terugkijkend ook jammer. Dat is de eerlijkheid. Daar denk ik nu wel eens aan terug." Vader Peter ziet het van twee kanten in. "Wij hebben het altijd met plezier gedaan. Dan voelt het niet als opoffering. In de drukte van werk en gezin sta je daar niet altijd bij stil." Dochter Carlijn genoot echter ook volop van de prestaties van haar broer en regelde in Milaan zelfs alles qua tickets en vervoer.

'Dit vergeet je nooit meer'

En dan was de gouden dag van de shorttracker ook nog eens gelijktijdig met de 29-jarige trouwdag van pa en ma. “Onze trouwdag ging een beetje ten onder in al het goud”, lacht Annemarie. “Maar het was er wel een met een gouden randje.” En dat goud winnen is voor haar mooier dan haar eigen trouwdag. "Als we negentig zijn, praten we hier nog over. Dit vergeet je nooit meer."