Topshorttrackers Jens van 't Wout en zijn broer Melle van 't Wout overwegen uit de bondsploeg van de KNSB te stappen. De olympisch kampioenen onderzoeken of het mogelijk is een commerciële ploeg te lanceren. De schaatsbond is op de hoogte van hun zoektocht en heeft gereageerd op de plannen.

De 24-jarige Jens van 't Wout was een van de grote blikvangers van de Olympische Winterspelen eerder dit jaar. De in Laren geboren en in Canada opgegroeide shorttracker stond liefst viermaal op het podium. Driemaal was het raak en veroverde hij een gouden medaille, eenmaal legde hij beslag op brons. Broer Melle van 't Wout (26) ging naar huis met goud en zilver.

Uitkering

Hun successen in Milaan werden wel geldelijk beloond, maar er zat niet meer in dan eenmalig 30.000 euro vanuit de sportkoepel NOC*NSF. Vroeger werd er per medaille uitbetaald, ditmaal alleen voor de hoogste podiumnotering. En ook die bonus wordt afgeschaft.

Gezien de broers en ook de andere topshorttrackers van TeamNL niet in dienst zijn van een commercieel team, is het sappelen geblazen wat betreft inkomsten. De helft van de mannenploeg krijgt geen vast inkomen. Vijf schaatsers genieten een A-status bij de NOC*NSF en krijgen daardoor een maandelijkse toeslag die rond het minimumloon ligt. Melle van 't Wout hoorde niet bij dat groepje, gezien hij door blessures niet voldeed aan de prestatiecriteria. Hij moest het doen met een uitkering.

Enthousiasme

Shorttrack heeft veel losgemaakt in Nederland. Het enthousiasme is groot, ook bij de WK shorttrack na de Winterspelen werd er uitstekend gepresteerd, velen vinden de sport flitsender en energieker dan langebaanschaatsen . Het is gebleken dat de broers Van 't Wout maar ook Xandra Velzeboer mediageniek zijn en moeiteloos boeiende interviews afleveren. Kortom: er moet toch meer brood zitten in shorttrack dan wat ze nu op hun bordje krijgen.

En daarom onderzoeken Jens en Melle van 't Wout de mogelijkheden om meer sponsoren aan de sport te verbinden. Hetzij via een commerciële ploeg, hetzij binnen de KNSB. Jens van 't Wout zegt tegen Trouw: "Het is onze droom dat iedereen van deze sport kan leven. Dat is de reden dat ik nu elke dag wel later naar bed ga. Wij hopen dat we op een of andere manier voor iedereen een salaris kunnen regelen, waardoor het gelijk een stuk makkelijker voor je is om rond te komen."

Eigen ploeg

Ze hebben dus niet per se de ambitie om de deuren van de schaatsbond KNSB achter zich dicht te trekken. Maar als dat nodig blijkt, dan deinsen ze er er niet voor terug om de bondsploeg te verlaten. Melle van 't Wout zegt: "Wij willen de sport helemaal niet uit elkaar trekken, gaan liefst samen met KNSB verder. Maar als een eigen ploeg datgene is wat daarvoor nodig is, dan moet dat maar."

Jeroen Kraaij, commercieel directeur KNSB, reageert begripvol op de ambities van de topshorttrackers. Hij zegt: "Voor wat betreft de ideeën om commerciële shorttrack-ploegen te beginnen, in navolging van de langebaan: die zijn al eerder geopperd en we sluiten in de toekomst ook niets uit."

Teamgevoel

Mocht het zover komen dat er één of meerdere commerciele teams ontstaan, dan is het de vraag wat dat doet met het groepsproces. Tijdens de Winterspelen gaven bondscoach Niels Kerstholt en de schaatsers hoog op van het hechte teamgevoel. Ze zien dat als basis van hun successen.