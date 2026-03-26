Voor Xandra Velzeboer kwam er tijdens de Olympische Spelen een ware meisjesdroom uit. Toen ze klein was droomde ze al van individueel shorttracksucces op de Winterspelen en dat lukte dit jaar in Milaan. Wel had ze veel last van druk. Gelukkig kon Velzeboer veel motivatie halen uit de successen van de rest van de Nederlandse ploeg.

Niet één, maar zelfs twee individuele, gouden olympische medailles. Dat bereikte Xandra Velzeboer op de Olympische Spelen in Italië. Zowel op 'haar' 500 meter, als de 1000 meter snelde de schaatsster uit Culemborg naar de titel. Daarmee kwam haar grote droom uit, die ze al had toen ze als klein meisje begon met schaatsen.

Kinderdroom

"Ik kan me nog goed herinneren dat ik als kind thuis naar de Olympische Spelen keek", blikt Velzeboer terug in een interview met schaatsbond ISU. "Ik keek graag naar sport, en vooral naar shorttrack. Mijn droom was om naar de Olympische Spelen te gaan en olympisch kampioen te worden. Dat is nu gelukt. Gek om dat nu te zeggen."

Veel druk

Na haar puike prestaties eerder in het seizoen waren de verwachtingen rond Velzeboer hoog. "De druk in Milaan was erg hoog. Ik had al veel overwinningen op de 500 meter behaald en ja, er ontbrak er nog maar één", licht de 24-jarige atlete daarover toe. Even dacht ze wellicht te vroeg te pieken. "Toen ik in de halve finale het wereldrecord pakte, zei ik tegen mijn coach: Ja, het is leuk, maar het belangrijkste moet nog gebeuren." In de halve eindstrijd kwam Velzeboer tot een tijd van 41,39, een nieuw wereldrecord.

Dat kunststukje moest ze in de finale nog eens over doen. "Toen begon ik heel goed en dacht ik: nu moet ik alles geven. Het was waanzinnig toen ik over de finish kwam. Dat het echt gebeurd was. Het was al heel lang een groot doel van me." Na haar eerste gouden medaille viel er een last van haar schouders. Maar ze wilde meer.

Motivatie van team

Velzeboer kwam namelijk op meer afstanden in actie. "Toen ik Jens (Van 't Wout, red.) zijn tweede medaille zag winnen, gaf me dat meer vertrouwen en motivatie", laat de schaatsster uit Gelderland optekenen. Uiteindelijk bleek de inspiratie van haar teammaatje zijn vruchten af te werpen, want ze won nogmaals goud. "Het was geweldig om het voor een tweede keer te doen en weer kampioen te worden."

De steun van de Nederlandse shorttrack ploeg die, in tegenstelling tot bijvoorbeeld bij het langebaanschaatsen, erg hecht is, is zeer belangrijk. "Ons team is zo sterk en hecht en we zijn het afgelopen jaar nog dichter naar elkaar toegegroeid. Het is heel fijn om met zo'n leuk team samen te werken", besluit Velzeboer. Uiteindelijk bekroonde ze haar glansrijke seizoen ook nog eens met twee gouden plakken op de afsluitende WK.