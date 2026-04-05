Van het ijs naar de sneeuw naar de zon. Dat is het parkoers dat olympisch schaatskampioene Xandra Velzeboer in korte tijd heeft afgelegd. Uit foto's op haar socials blijkt dat ze zonnigere oorden heeft opgezocht.

Nadat Velzeboer bij de Olympische Winterspelen in Milaan diverse dromen liet uitkomen, reisden zij en zus Michelle af naar de besneeuwde bergen vertrokken om te snowboarden. Daarmee bewijzen ze dat ze niet alleen op het ijs, maar ook in de sneeuw uitstekend uit de voeten kunnen.

Zwembad en bikini

Dit weekend posten Velzeboer en haar vriend Dennis Visser enkele foto's vanaf een nieuwe locatie. We zien een stralend blauwe hemel, een zwembad en een zonnebadende kampioene in bikini. Ook is er een vaartochtje, waarbij een eilandje in zicht komt.

Zusjes Velzeboer

De gezusters Velzeboer hebben een seizoen achter de rug die beiden niet snel zullen vergeten. Zo begonnen het voor Xandra op het EK shorttrack in Tilburg, waar ze goud pakte op de 1000 meter, vóór zus Michelle, en later ook op de 500 meter. Samen pakten ze ook nog goud met de vrouwenaflossing.

Op de Olympische Spelen in Milaan trok Xandra die lijn door. Ze werd olympisch kampioen op de 500 meter én op de 1.000 meter. In de halve finale van de 500 meter reed ze ook nog eens een nieuw wereldrecord van 41,399 seconden.

Droom

Maar het hoogtepunt van dit seizoen was natuurlijk de olympische gold rush. "Ik kan me nog goed herinneren dat ik als kind thuis naar de Olympische Spelen keek", blikte Velzeboer terug in een interview met schaatsbond ISU. "Ik keek graag naar sport, en vooral naar shorttrack. Mijn droom was om naar de Olympische Spelen te gaan en olympisch kampioen te worden. Dat is nu gelukt. Gek om dat nu te zeggen."

De steun van de Nederlandse shorttrack ploeg die, in tegenstelling tot bijvoorbeeld bij het langebaanschaatsen, erg hecht is, is zeer belangrijk. "Ons team is zo sterk en hecht en we zijn het afgelopen jaar nog dichter naar elkaar toegegroeid. Het is heel fijn om met zo'n leuk team samen te werken", besluit Velzeboer. Uiteindelijk bekroonde ze haar glansrijke seizoen ook nog eens met twee gouden plakken op de afsluitende WK.