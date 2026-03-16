Jens van 't Wout kende op de WK shorttrack in Montréal een succesvollere afsluiting van het seizoen dan hij had gedacht. De schaatser werd voor het toernooi ziek, maar pakte alsnog twee medailles. Nu is de jongste Van 't Wout 'op' en toe aan vakantie.

Van 't Wout kende een loodzware voorbereiding op de WK shorttrack in het Canadese Montréal. De shorttracker was op de Olympische Winterspelen nog de succesvolste Nederlandse atleet met drie keer goud en een bronzen medaille. Na het toernooi in Milaan en alle huldigingen werd Van 't Wout echter ziek. De atleet was dermate niet fit, dat hij zonder al te veel vertrouwen aan de start van de WK in 'zijn' Canada stond.

Echter bleek hij toch fit genoeg om mee te doen om de medailles. In tegenstelling tot Milaan sloeg hij in Montréal de 1500 meter over, maar op de 500 en de 1000 meter pakte hij wel twee keer zilver. Op de 1000 meter was dit op een wel heel opvallende manier. Van 't Wout eindigde als derde, maar zijn grote concurrent William Dandjinou werd gediskwalificeerd nadat hij op onreglementaire wijze de koppositie en de winst op de 1000 meter had gepakt. De Nederlander kreeg daarom zilver.

'Ik ben gewoon op'

Achteraf gaf Van 't Wout tegenover de NOS aan dat hij dolgelukkig was met zijn zilveren medailles. Toch heerste bij hem ook vooral de vermoeidheid nu het loodzware shorttrackseizoen erop zit. "Nu ben ik gewoon op. Ik had niet verwacht dat ik hier nog mee zou doen om de medailles na hoe ik mij vorige week voelde", vertelde een eerlijke en open Van 't Wout na het afsluiten van zijn schaatsseizoen.

Nu is het voor Van 't Wout eindelijk tijd voor vakantie en daar kijkt de schaatser enorm naar uit. "Ik kijk nu vooral uit naar de vlucht naar mijn vakantie. Ik ga lekker naar Sint-Maarten", zo onthult de in Canada opgegroeide shorttracker zijn vakantiebestemming. Van 't Wout zal waarschijnlijk samen met collega-shorttracker en zijn vriendin Zoë Deltrap naar het zonnige eiland vertrekken.