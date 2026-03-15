Jens van 't Wout is net tekort gekomen voor de wereldtitel op de 1000 meter. De Nederlander deed in de finale lange tijd goed mee, maar kon zijn concurrentie op het eind niet meer bijhouden. In een sterk bezette finale was de Zuid-Koreaanse Rim Jong-un de snelste. De Nederlander snelde naar het zilver, maar dankte daar wel de gediskwalificeerde William Dandjinou voor.

Jens van 't Wout gold, na zijn gouden medaille op de Olympische Spelen, tot een van de topfavorieten. Verder zat ook zijn eeuwige rivaal Dandjinou namens gastland Canada in de finale. Uiteindelijk zou de race uitlopen op een direct duel tussen de twee kemphanen en de jonge Koreaan Rim.

Van 't Wout zat lange tijd klem achter Dandjinou en de Zuid-Koreaan Rim. Even leek het de Koreaan te zijn die er met het goud van door zou gaan, maar niets was minder waar. Op de allerlaatste millimeter haalde de Canadees zijn opponent in. Het publiek in Montréal ging uit zijn dak, maar toen kwam de jury nog met een pijnlijk oordeel.

Diskwalificatie

Terwijl het publiek haar onvrede liet blijken met keihard boegeroep, wees de jury een straf toe aan Dandjinou. Hij zou de 18-jarige Rim hebben geblokkeerd met zijn arm op de finish en werd gediskwalificeerd. Daardoor pakte de jonge Koreaan het goud, en was het zilver voor de Nederlander. Het brons was uiteindelijk voor de Brit Niall Treacey.

Nederlands succes

Zo zorgde Van 't Wout voor nieuw Nederlands succes, al had hij liever met de titel gestaan. Eerder op zondag maakte de 24-jarige schaatser nog deel uit van het ongelukkige team bij de gemixte relay. Met verder de zusjes Velzeboer en Teun Boer in de gelederen liep dat onderdeel uit op een deceptie. Door een valpartij van Xandra Velzeboer, net als op de Olympische Spelen, liep de Nederlandse ploeg de finale mis.

Van 't Wout zorgde eerder al voor een zilveren medaille. Eerder was hij ook al op de 500 meter goed voor de tweede plaats. Verder pakte Nederland ook al twee keer zilver met Xandra Velzeboer. Goud was er voor de aflossingsploeg bij de vrouwen.

Tijdens de heats op de 1000 meter zorgde de geboren Laarder nog voor sensationele beelden. Bij een inhaalactie op, uitgerekend, Dandjinou kwam Van 't Wout er heel knap nog binnendoor. Die beelden gingen de hele wereld over.