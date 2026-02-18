Binnen de hechte shorttrackploeg trekt de dubbel gouden Jens van 't Wout veel op met zijn broer Melle, maar ook zijn geliefde komt uit in de sport. Dat is namelijk de 20-jarige Zoë Deltrap, die op de Winterspelen een drama beleefde vlak voordat vriendlief ook nog brons won op de 500 meter.

Waar Van 't Wout door zijn sportieve prestaties in één klap een landelijke bekendheid is, staat Deltrap wat minder in de spotlights. Het talent deed voor het eerst mee op de Winterspelen. Nadat ze kort hockeyde en een poging waagde als langebaanschaatsster, besloot ze acht jaar geleden vol voor haar kansen op het shorttrack te gaan. En met succes. In 2022 imponeerde ze met vier gouden medailles op een prestigieus jeugdtoernooi in Finland.

Dit jaar kon ze tijdens het EK shorttrack in Tilburg haar geluk niet op toen ze haar eerste individuele medaille (zilver op de 1500 meter) wist te bemachtigen.

Zoë Deltrap onderdeel van groot drama

Op de Winterspelen reed ze al succesvol mee in de halve finale van de vrouwenaflossing. In de finale ging het echter helemaal mis. Selma Poutsma duwde Michelle Velzeboer zo hard, dat ze vol op de schaats van nummer 1 Canada knalde. Ze viel en daarmee kwam er een einde aan de droom van teamgoud, ook voor Deltrap dus. Zij kreeg in de finale de voorkeur van bondscoach Niels Kerstholt boven Suzanne Schulting.

Nederlands feest op Winterspelen

Vol in beeld kwam Deltrap met haar roze helm in Milaan echter al vaak genoeg, mede door de prestaties van haar vriend Jens van 't Wout. Hij won goud op de 1000 meter en 1500 meter en zorgde voor een Nederlands feestje in de shorttrackhal. Daar was ook Deltrap onderdeel van, want zij ging net als haar collega's en bondscoach Niels Kerstholt helemaal uit haar plaat na de olympische finales.

Deltrap en Van 't Wout hebben sinds september 2023 een relatie. In gesprek met Helden Magazine vertelde de tweevoudig olympisch kampioen enkele maanden na de bekendmaking hoe belangrijk zij voor hem is. "Ik heb geen groot sociaal leven. En er is veel begrip als ik hard moet trainen, omdat Zoë precies weet wat erbij komt kijken om een goede shorttracker te zijn."

Volgens Van 't Wout zorgt Deltrap er ook voor dat hij de juiste voeding binnenkrijgt voor een topsporter, want als het aan de winnaar van tweemaal goud en eenmaal brons ligt, staat er vaker dan goed voor hem is wat ongezonds op tafel. Deltrap zorgt voor de juiste balans. "Als het maar een beetje gezond voelt", vat ze het in Trouw zelf samen.

Zoë Deltrap is belangrijk voor Jens van 't Wout

De resultaten zijn er op de Winterspelen in elk geval naar. Van 't Wout erkent ook het belang van zijn geliefde Zoë en zijn broer Melle, want hij vierde meteen het feestje met hen na zijn gouden plakken. "Dat was super speciaal. Ik zag meteen waar ze stonden."

De beelden na de 500 meter bij de mannen spraken de liefde uit. Jens én broer Melle van 't Wout wonnen een medaille in een chaotische finale en vlogen de treurende vrouwen in de armen. Jens knuffelde intens met Deltrap, Melle deed dat op zijn beurt bij zijn vriendin Selma Poutsma.