Het is tot nu toe een tamelijk tumultueus WK-shorttrack voor Jens van 't Wout. De held van de Olympische Spelen van Milaan pakte zaterdagavond het zilver op de 500 meter, maar weet zelf eigenlijk niet eens hoe dat mogelijk was.

"Toen ik hierheen kwam en ik ziek was, dacht ik: dat wordt helemaal niks", is Van 't Wout vanuit Canada eerlijk bij de NOS. De drievoudig olympisch kampioen was dus niet eens topfit, maar plaatste zich wel voor de finale van de 500 meter. Daar had hij wel de hulp van de jury bij nodig.

"Ik begon vanaf plek vijf en wist eigenlijk niet eens hoe ik überhaupt in de A-finale kwam", aldus Van 't Wout. Hij ging hard onderuit in de halve finale, maar werd alsnog aangewezen voor de eindstrijd. "Volgens mij lag ik op drie en werd ik toch toegevoegd. Dus ik snap niet helemaal hoe dat zit." Normaal gesproken zouden alleen de shorttrackers die op de eerste twee plekken reden bij een val de kans hebben om alsnog een plek in de finale te krijgen.

'Ik doe een Melle'

Van 't Wout had wel een duidelijk plan voor zijn finale. "Ik zei tegen Steven Dubois dat ik ‘een Melle’ zou doen dus dat ik bij de finish achter hem zou zitten. Hij moest er een beetje om lachen, maar na de finish vroeg hij of ik tweede was geworden. Toen ik ja zei, zei hij damn. Ik vond het wel mooi dat ik Melle na doe."

Jens van 't Wout doelt op de olympische 500 meter. Toen was het zijn broer Melle die vanaf plek vijf het zilver pakte achter Dubois. Het brons was toen voor Jens zelf.

Verdovingsmiddel

Van 't Wout kwam in de halve finale van de 500 meter bijzonder hard, met twee concurrenten, in de kussens terecht. En dat had gevolgen. "Het was een beetje een nare val, ik kreeg een knie of iets in mijn bovenbeen, dus die is wel wat beurs. Maar toen ik eenmaal gestart was, ging het wel. Ik heb een beetje verdovingsmiddel erop gekregen. Ik ben wel een beetje bang hoe ik morgen wakker zal worden.”

Tegenvaller op relay

De Nederlandse mannen, met de broertjes Van 't Wout, Friso Emons en Teun Boer, werden in de halve finales van de relay uitgeschakeld na een val van Boer. De overtuigende olympische titel kreeg zo geen passend vervolg in Canada.