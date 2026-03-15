Melle van 't Wout kende een teleurstellende laatste dag bij het WK shorttrack in Canada. De broer van Jens kwam op de 1000 meter net te kort voor de volgende ronde. Toch kijkt hij met veel trots naar de prestaties van zijn jongere broer.

"Het is jammer, ik denk dat ik een prima rit reed", vertelt Melle van 't Wout na afloop van de 1000 meter aan de NOS. "Ik had misschien beter moeten inhalen, maar die Italiaan hield hem ook dicht. Dus ik weet niet wat ik beter had kunnen doen, maar ik ben wel tevreden met deze rit. Ik reed gecontroleerd, maar helaas niet gelukt."

Van 't Wout hoorde even tot de tijdsnelste, hij kwam als derde over de finish, maar zag even later iemand worden toegevoegd aan de finale. Daarmee zit het toernooi voor de oudere Van 't Wout er bijna op. "Ik rij volgens mij wel nog de B-finale met de mannenaflossing. Liever hadden we de A-finale gereden, maar we gaan het mooi afsluiten en een lekkere race rijden."

Prestaties broer Jens

Vooral de prestaties van zijn jongere broertje kunnen Van 't Wout bekoren. "Het is een heerlijk WK. Het is grappig hoe je het verschil ziet tussen rijders die zich kunnen opladen en wie niet. Ik heb het idee dat de Canadezen zich extra hebben opgeladen. Maar dat Jens dan zo rijdt na twee weken ziekte, doe ik hem niet na. Het geeft aan hoe bijzonder Jens is", aldus een trotse broer.

Vanaf de zijlijn zag hij bovendien hoe de gemixte relay er niet in sloeg om een medaille te pakken. Door een valpartij van Xandra Velzeboer ging dat feestje niet door. "Het ijs is wel bijzonder. Jens moest gister na elke rit slijpen, en bij mij valt dat mee", licht hij toe over het ijs. "Xandra haar hele mes was weg na de mixed relay dus dat is best bijzonder."

'Botte schaatsen'

"Tijdens de training waren ook veel mensen die botte schaatsen hadden", vervolgt de 26-jarige Van 't Wout. "Het is iets waar je geen controle over hebt. Maar we zijn het beste land op de mixed relay, dus de frustratie is daarom groot. Maar hier kunnen we niks aan doen. Het kan gewoon gebeuren en hoort helaas bij de sport. Bij ons moet heel veel goed gaan wil je winnen."

"Je baalt enorm omdat we weten de beste te zijn en wilden dat laten zien. Maar gelukkig kunnen we snel omschakelen. We waren allen pissed omdat het ijs slecht was. We waren even kwaad maar gaan meteen door", zo besluit een optimistische Van 't Wout.