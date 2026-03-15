Jens van 't Wout is bezig aan een chaotisch WK shorttrack in Canada. De gouden olympiër kwam eerder hard ten val, maar schaatste uiteindelijk tóch naar een medaille op de 500 meter. Zondag wordt het eremetaal op de 1000 meter verdeeld. In de heats op die afstand deed Van 't Wout iets wat de hele wereld over is gegaan.

De 500 meter was er eentje met twee gezichten voor Jens van 't Wout. In de halve finale op het kortste onderdeel leek de Nederlander, die goed was voor drie gouden medailles op de Spelen in Milaan, ogenschijnlijk bezig aan een moeizame rit. Uiteindelijk werd hij ten val gebracht, waarna de jury de geboren Laarder alsnog aan de A-finale toevoegde.

Zilveren medaille

En dat deed Van 't Wout met succes. In de finale schaatste de 24-jarige atleet achter de Canadees Steven Dubois naar het zilver. Het leek een herhaling te zijn van de olympische finale, toen broer Melle achter Dubois de tweede plek binnenhaalde. Van 't Wout werd toen derde.

1000 meter

Maar nu zijn alle ogen gericht op de 1000 meter. Die afstand is één van de specialiteiten van de Nederlander, waar Van 't Wout op de Olympische Spelen goud pakte. In de heats van de 1000 meter liet hij al een prachtig kunststukje zien, die inmiddels door de hele shorttrackwereld is gegaan.

Inhaalactie

Op de beelden valt te zien hoe Van 't Wout zijn grote concurrent William Dandjinou te slim af was met een listige inhaalactie. Met zijn schaatsen in een scherpe hoek komt de inwoner van Sintjohannesga knap binnendoor. "Het wordt in de wandelgangen ook wel shorttrackporno genoemd", liet bondscoach Niels Kerstholt na afloop optekenen tegen de NOS. "Gewoon heel opwindend."

Ook Van 't Wout zelf glunderde na afloop van de rit. "Dit zijn acties waar je zelf ook van kan genieten als je ze terugziet", vertelde hij daarover aan de NOS. Bovendien waren ook commentatoren uit andere landen, zoals de Verenigde Staten, zeer te spreken over de slimme actie. Vooral door de extreem schuine hoek waarin de Nederlander zijn schaatsen houdt.

'Confidence boost'

Of hij zijn kunstje nog eens kan over doen, wordt zondagavond bekend. Dan staan de finalerondes op de 1000 meter bij de mannen op het programma. "Ik was een beetje ziekjes naar het WK toegekomen. Maar door die rit op de 1000 meter kreeg ik een confidence boost en dacht ik van: 'oké er zit echt wat in'", zo besluit Van 't Wout.