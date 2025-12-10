De Nederlandse shorttrackers hebben mooi nieuws gekregen voor de Olympische Winterspelen. De afgelopen tijd moest er namelijk gepresteerd worden om zoveel mogelijk rijders mee te mogen nemen naar Milaan en dat is gelukt.

Nederland mag in februari namelijk met het maximale aantal shorttrackers meedoen aan de Olympische Spelen in Milaan. Dat heeft de internationale schaatsbond ISU laten weten. Het is al voor de derde Spelen op rij dat Nederland alle mogelijke tickets in de wacht heeft gesleept.

Per land kunnen maximaal vijf mannen en vijf vrouwen zich bij het shorttrack kwalificeren voor de Olympische Spelen. Na de laatste wedstrijd uit de World Tour, anderhalve week geleden in Dordrecht, wist de KNSB al nagenoeg zeker de tien startbewijzen binnen te hebben. Het wachten was nog op de bevestiging van de ISU.

Nederland mag bij de Spelen bij de vrouwen op de 500, 1000 en 1500 meter met drie rijdsters meedoen. Bij de mannen zijn er op de 500 en 1500 meter ook drie startbewijzen verdiend, maar op de 1000 meter twee. Het maximale aantal shorttrackers van vijf per geslacht is vooral belangrijk voor de aflossingsonderdelen, voor het geval daar iemand wegvalt door een blessure.

Selectie later bekend

Het is overigens nog niet bekend welke rijders Nederland mee gaat nemen naar de Winterspelen in Milaan. Dat zal ook nog wel even duren, want in de selectieprocedure van KNSB staat dat de selectie pas op uiterlijk 20 januari bekend zal worden.

In tegenstelling tot het langebaanschaatsen is er bij het shorttrack geen kwalificatietoernooi voor de Nederlandse rijders. Uiteindelijk beslist de bond wie er naar Milaan gaan en die keuze wordt voornamelijk gebaseerd op de resultaten van de Nederlandse rijders bij de wedstrijden in de World Cup.

Suzanne Schulting

Doordat die resultaten in de World Cup leidend zijn, lijkt het onwaarschijnlijk dat de KNSB uiteindelijk toch nog Suzanne Schulting afvaardigt naar Milaan. Zij focust zich sinds vorig jaar op de langebaan, maar daar wacht haar later deze maand een heel spannend kwalificatietoernooi.

Doordat Schulting in het verleden grote successen boekte in het shorttrack zijn er regelmatig speculaties over of ze niet terug moet keren naar die discipline als ze op de langebaan buiten de boot valt. Schaatsicoon Marianne Timmer liet zich daar onlangs in de videopodcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud duidelijk over uit.