De WK shorttrack in Montréal toonden meerdere gezichten. Aan de ene kant was het een mooie aflsuiting van een lang en chaotisch seizoen, maar aan de andere kant lieten de omstandigheden veel te wensen over. Het leidde tot stress in de Oranje-kleedkamer op de laatste dag, onthullen Xandra Velzeboer en Jens van 't Wout.

De laatste dag van het WK shorttrack in Canada mag met recht een succesvolle dag voor de Nederlandse equipe worden genoemd. Xandra Velzeboer pakte eerst zilver op de lastige 1500 meter en schaatste vervolgens naar het goud op de 500 meter, voor Selma Poutsma die het zilver greep. Bovendien schaatste ook een uitgeputte Jens van 't Wout naar het zilver op de 1000 meter.

'Bijzondere dag'

Het enige smetje op de slotdag was de mixed relay, waar Nederland, net als op de Olympische Spelen, ten val kwam. Wederom was het Xandra Velzeboer die haar grip verloor en de boarding invloog. "Het was een bijzondere dag", begint de 24-jarige Velzeboer over de afsluitende dag in Canada, in de NOS Schaatspodcast.

'Veel stress'

"Er was veel stress in de kleedkamer. Het ene moment zag ik het niet meer zitten, maar ging ik toch het ijs op en zodat ik mijn focus kon pakken", vertelt Velzeboer over de onzekere situatie in Canada. "Maar ik moet zeggen dat ik wel vrijer ben gaan rijden. Tactisch ben ik beter door meer te vertrouwen op mijn skills in de race dan door een hele strategie te plannen."

Ook Jens van 't Wout, goed voor twee zilveren plakken in Montréal, ervoer de spanning. "Stress in de kleedkamer? Wat kan ik daar over zeggen? Iedereen is gewoon moe, Xandra wil graag winnen en als ze een twijfeltje krijgt slaat dat aan, al helemaal als je moe wordt", aldus de 24-jarige Van 't Wout.

Slecht ijs

Vooral de reden waarom Velzeboer viel op de mixed relay, de slechte kwaliteit van het ijs, zorgde voor stress in de Oranje-kleedkamer. "Ik was best kwaad door de mixed relay dus het hielp niet mee", vertelt de Culemborgse daarover.

Ook Van 't Wout merkte dat de omstandigheden zeer matig waren. "De hele week was het ijs al heel vies", zo laat hij daar over optekenen. "Zelf moest ik na elke training mijn mes slijpen, terwijl dat op andere plekken niet nodig is. Er liepen ook veel mensen met schoenen op het ijs, kunnen die niet schaatsen? Dat kan gewoon niet, want daar rijden we doorheen. Bij Xandra zat veel kunststof op het ijzer, net als bij Teun Boer. Het was echt heel slecht geregeld", besluit Van 't Wout.