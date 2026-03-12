Jens van 't Wout is inmiddels een gevestigde naam in de Nederlandse topsport. En daar heeft de 24-jarige shorttracker helemaal zelf voor gezorgd. Op de Olympische Winterspelen in Milaan greep hij drie keer goud en eenmaal brons. Zijn leven staat sindsdien op de kop, al is het besef er bij Van 't Wout nog niet helemaal.

Van 't Wout vormde samen met Xandra Velzeboer hét gezicht van het Nederlandse shorttracken tijdens de Spelen. Nu moeten de olympisch kampioenen in Montréal aan de bak voor de WK. Een halve thuiswedstrijd voor Van 't Wout, die samen met zijn broer Melle opgroeide in Canada.

'Bekend gezicht' Jens van 't Wout

Inmiddels kan Van 't Wout niet meer fatsoenlijk over straat. In Nederland wordt hij constant aangesproken op zijn drie gouden medailles. "Heel vet, denk ik dan, maar zelf heb ik nog geen tijd gehad om bij mijn prestaties stil te staan", bekent hij in gesprek met Schaatsen.nl. Het heeft ook een enorme impact gemaakt op zijn ouders, Jan en Nanette.

Zij kijken de races van hun zoons nog meermaals terug. "Mijn ouders kunnen nog steeds niet geloven dat we allebei het podium hebben gehaald", aldus Jens van 't Wout. Hij maakte heel wat los in het dorp waar hij woont. "Verschillende kinderen vertelden daar dat ze ook wilden gaan shorttracken. Dan besef je hoe groots het is."

Van 't Wout sneller dan olympische grootheden

Dat heeft Van 't Wout allemaal aan zichzelf te danken. In Milaan reed hij de olympische grootheden die hij jaren daarvoor bewonderde het snot voor de ogen. Zo ook de Zuid-Koreaan Daeheon Hwang, die in 2022 goud pakte in Peking. "Ik was enorm fan van hem. In Milaan werd hij tweede achter mij. Het leven kan raar lopen."

WK shorttrack

Scarface, zoals Van 't Wouts bijnaam luidt door zijn litteken, jaagt in Montréal op zijn eerste individuele wereldtitel. Hij heeft al goud op zak met de gemengde aflossing (2023) en mannelijke relayploeg (2021). De WK shorttrack vinden van 13 tot en met 15 maart plaats.