Abzal Azhgaliyev was op de Olympische Spelen in Milaan nog één van de concurrenten van shorttrackkoning Jens van 't Wout. De schaatser uit Kazachstan was de afgelopen jaren zo veel gefocust op zijn sport, dat zijn privéleven er soms bij inschoot. Maar Azhgaliyev komt donderdag met zeer mooi nieuws. Hij heeft namelijk zijn bruiloft gevierd. En dat deed hij op een zeer toepasselijke manier.

Op de Olympische Spelen in Milaan kon Abzal Azhgaliyev niet echt indruk maken. Op de 500 meter behaalde hij de zeventiende plek, terwijl hij met zijn land Kazachstan elfde werd op de aflossing. Toch heeft hij op tenminste één iemand behoorlijk indruk gemaakt. En dat was uitgerekend de belangrijkste persoon in zijn leven.

'Een van de belangrijkste dagen'

De 33-jarige Azhgaliyev maakte donderdag op zijn eigen sociale media namelijk bekend dat hij is getrouwd met zijn grote liefde Dilnaz Azhgaliyeva, die inmiddels dus ook al zijn achternaam heeft aangenomen. En waar kan een topshorttracker beter trouwen dan op zijn zo geliefde ijs, moet hij gedacht hebben.

"Een van de belangrijkste dagen van mijn leven", begint de shorttracker uit de Oeral zijn ontroerende bericht op Instagram. "Ik heb het grootste deel van mijn leven op het ijs doorgebracht. Je zou kunnen zeggen dat het mijn tweede thuis is geworden."

"Daarom wilde ik deze dag extra speciaal maken en heb ik ervoor gekozen om onze bruiloft daar te vieren: op het ijs, op schaatsen", aldus Azhgaliyev, bij enkele foto's. Hij straalt daarop in een keurig pak, terwijl zijn vriendin een beeldschone trouwjurk aanheeft. Ook hebben ze allebei schaatsen aan, daar ze dus daadwerkelijk op het ijs trouwen.

Cirkel is rond

"De plek die ik koos was mijn allereerste ijsbaan, de plek waar mijn reis begon en waar ik voor het eerst leerde schaatsen", vervolgt de Kazach, voor wie de cirkel dus helemaal rond is. Hij trouwt op de schaatsbaan waar hij zijn sport voor het eerst beoefende.

"Dank aan iedereen die erbij was op deze bijzondere dag, die ons geluk deelde en dit alles mogelijk heeft gemaakt", besluit Azhgaliyev. Wat de toekomst in zijn sport in petto heeft voor de Kazach, is nog onduidelijk. Maar gezien het feit dat hij al deelnam aan vier Olympische Spelen, waar hij zelfs twee keer vlaggendrager was, is de kans dat hij nog even doorgaat zeker nog niet uitgesloten.