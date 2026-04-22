Jens en Melle van 't Wout zijn vol ongeduld om aan het nieuwe shorttrackseizoen te beginnen. De twee zijn al een soort van in voorbereiding, want afgelopen weekend reden de twee de toertocht van de Amstel Gold Race. Voor de een was het wat makkelijker dan de andere broer om de honderd kilometer te volbrengen.

Als gasten van wielerploeg Visma | Lease a Bike kwamen de olympisch kampioenen van de Winterspelen van Milaan dicht bij de koers. Een dag voor de profrace reden ze zelf over het parkoers en bedwongen ze samen onder meer de Cauberg. “Ik begon er niet helemaal onvoorbereid aan hoor; ben een paar keer gaan trainen als voorbereiding zodat ik er niet blanco in hoefde te gaan. We hebben ontzettend veel gelachen tijdens de rit. Daardoor had Jens – die totaal geen wielrenner is - het ook geweldig naar zijn zin", zegt Melle van 't Wout in gesprek met schaatsen.nl.

Hartslag van 199

"Ik moet zeggen: als het weer mooi is en het tempo ligt niet te hoog – zoals zaterdag – dan kan hij er best van genieten. Qua klimmen valt die lus van honderd kilometer mee. De Cauberg was de laatste berg op ons parcours, die zijn we hard 'opgepompt' naar boven omdat die vlak voor de finish lag. Jens zag naderhand dat hij in de beklimming de 199 hartslagen had aangetikt. Voor hem is dat niet zo raar: zijn hartslag stijgt altijd snel bij het fietsen. Ik kwam aan de 185. Met andere woorden: voor mij was het net zo goed doorstampen", lacht de oudste van de twee broers.

'Het mag onderhand beginnen'

Melle van 't Wout en z'n jongere broer kijken nu al uit naar het nieuwe shorttrackseizoen, waarin ze dankzij de gelegde contacten met de Nederlandse wielerploeg, weer nieuwe stappen hopen te zeggen. "Jens en ik hebben er veel zin, het mag onderhand beginnen. Waarschijnlijk krijgen we deze week een eerste schema. Het kan ook wat later zijn. Volgens mij zijn er nog enkele mensen langer op vakantie, dat soort dingen heeft er ook mee te maken. We gaan geen olympisch seizoen tegemoet, dat zorgt ervoor dat het wat rustiger aan kan. Straks wordt het vanzelf weer hectischer."