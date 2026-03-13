De WK shorttrack in Montreal geldt als het slotstuk van een lange en succesvolle winter voor de Nederlandse ploeg. Met Jens van ’t Wout en Xandra Velzeboer beschikt TeamNL opnieuw over grote kanshebbers op eremetaal, maar maar financieel gezien staat daar op de WK slechts een bescheiden beloning tegenover.

Nog geen drie weken na de uiterst succesvolle Winterspelen in Milaan richten de Nederlandse shorttrackers hun blik alweer op een nieuw hoogtepunt. Voor Van ’t Wout en Velzeboer biedt het wereldkampioenschap de kans om hun indrukwekkende seizoen extra glans te geven en het winterseizoen in stijl af te sluiten.

Schamele prijzenpot

Financieel levert succes op de WK in Montreal echter aanzienlijk minder op dan menigeen zou verwachten. Vorig jaar werden er relatief bescheiden bedragen aan prijzengeld uitgekeerd door de Internationale Schaatsunie (ISU). Ervan uitgaande dat de bond ook dit jaar dezelfde structuur hanteert, kunnen shorttrackers bij een individuele wereldtitel rekenen op ongeveer 6.400 euro, terwijl zilver en brons respectievelijk zo’n 4.500 en 2.750 euro opleveren.

Bij de relayonderdelen ligt het totale prijzengeld exact op hetzelfde niveau als bij de individuele afstanden, maar moet het bedrag worden verdeeld onder de shorttrackers die in actie zijn gekomen. Daardoor valt de uiteindelijke opbrengst per rijder aanzienlijk lager uit dan bij een individuele medaille.

Wereldrecord

Vanaf dit seizoen is er wel een extra mogelijkheid bijgekomen om een financiële slag te slaan. De ISU heeft besloten om schaatsers die een wereldrecord rijden te belonen met een bonus van omgerekend 4.500 euro per individu. Voor relayonderdelen kan het totale bedrag oplopen tot ongeveer 18.000 euro per team, eveneens te verdelen onder de betrokken shorttrackers.

Echter is het absolute piekmoment met de Winterspelen al achter de rug, dus de kans lijkt klein dat er zulke toptijden gereden worden.

Kroon op seizoen

Voor de Nederlandse equipe speelt de glansrijke eer en roem met een eventuele wereldtitel een veel grotere rol dan het prijzengeld. Van ’t Wout liet in aanloop naar het toernooi al doorschemeren dat hij in Montreal vooral sportieve doelen nastreeft, ondanks dat hij door ziekte geen ideale voorbereiding kende. Na zijn doorbraak op de Winterspelen ontbreekt er nog één belangrijke prijs op zijn palmares: een individuele wereldtitel. "Ik ben nog nooit wereldkampioen geworden, dus dat wil ik eigenlijk ook heel graag", gaf hij aan in gesprek met de NOS.

Velzeboer richt haar blik in Canada vooral op revanche. De shorttrackster wil het seizoen in stijl afsluiten en hoopt met name op de relayonderdelen iets recht te zetten na de teleurstellingen in Milaan. Daar ging ze in zowel de mixed relay als de vrouwenrelay onderuit, waardoor de Nederlandse medailledroom vervloog. "Ik denk wel dat we daar nog wat willen rechtzetten. Het blijft natuurlijk een belangrijk onderdeel voor ons als team."

Toch kijkt Velzeboer met vertrouwen vooruit naar het wereldkampioenschap. "Als ik aan de start sta, rijd ik in principe altijd voor de winst. Maar ik zie het ook wel een beetje als een toetje. Mijn grote doelen zijn gehaald", aldus de Nederlandse, die hoopt het seizoen alsnog met succes af te sluiten.