Melle van 't Wout is de WK shorttrack met een flinke teleurstelling begonnen. Vrijdag waren de heats in Montréal en daarbij verslikte de Nederlander zich op de afstand waar hij onlangs nog zilver op won bij de Olympische Winterspelen.

De 26-jarige Van 't Wout groeide samen met zijn jongere broertje Jens voor een groot deel op in Canada, waardoor dit WK een beetje voelt als thuiskomen. Toch kon het toernooi niet slechter beginnen voor de oudste van het stel. Op zijn allereerste afstand ging het direct mis.

Melle van 't Wout zwaar gestraft op WK shorttrack

Vrijdagochtend (Canadese tijd) vonden de heats van de 500 meter plaats. Daarbij plaatste Jens van 't Wout zich wel voor de kwartfinales. Even later leek zijn broer Melle dat ook te doen, maar toen werd er ingegrepen door de videoscheidsrechters. Zij hadden op beelden gezien dat de Nederlander zich vergreep in de slotfase van de race.

Het werd bloedstollend spannend tussen Van 't Wout en de Turk Furkan Akar. Uiteindelijk duwde laatstgenoemde zijn schaats als eerste over de finish. Daarmee dacht hij een ticket voor de kwartfinales binnen te hebben, maar de jury oordeelde anders. Van 't Wout gebruikte namelijk een armlock om Akar dwars te zitten. Een kostbare fout, want Akar mocht door een straf van Van 't Wout naar de kwartfinales.

Olympisch zilver

De penalty is extra zuur voor Van 't Wout, omdat hij vorige maand in Milaan op de Winterspelen nog zilver pakte op deze afstand. Bij de 500 meter stond hij samen met zijn jongere broertje Jens, die brons won, op het podium, waardoor een droom uitkwam. Dat kunnen ze in Montréal dus niet herhalen.

Toch zal Van 't Wout de deceptie snel van zich af moeten schudden, want later staan ook nog de heats van de 1000 meter en (gemengde) aflossing op het programma. Zaterdag en zondag zijn de finaledagen.