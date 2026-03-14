Op de Olympische Spelen ging het helemaal mis, maar tijdens de WK shorttrack hebben de Nederlandse vrouwen tijdens de aflossing de ultieme revanche genomen. Het viertal won goud in Canada, mede door een fenomenaal slot van Xandra Velzeboer.

Bij de vrouwen ging het op de Winterspelen helemaal mis. In de finale leek Nederland kansrijk, maar mislukte de jacht op het goud na een niet geslaagde duw. Daardoor viel Michelle Velzeboer, die een ongelukkige Spelen kende. Haar zus Xandra Velzeboer won wel tweemaal goud op de Spelen door de 500 en 1000 meter op haar naam te zetten.

Revanche op WK shorttrack

De zusjes Velzeboer, Selma Poutsma en Zoë Deltrap kregen in Canada kans op revanche. Zij namen het op tegen China, Italië en thuisland Canada. Nederland reed lange tijd op kop, maar werd vlak voor het einde ingehaald door de Italianen. In het slot was het echter Xandra Velzeboer die met een prachtige inhaalactie het goud binnenhaalde voor Nederland. Italië pakte het zilver en het brons ging naar China. Het Canadese team ging onderuit.

"Ze deden het supergoed", vond ex-topshorttrackster Jorien ter Mors bij de NOS. Daar sloot oud-shorttracker Cees Juffermans zich bij aan. "Italië is echt sterk, maar de macht van Xandra Velzeboer in de laatste twee rondes... Op het moment dat zij die laatste aanval inzet, weet je dat het gaat lukken."

Eerder won Nederland op zaterdag al tweemaal zilver. Xandra Velzeboer werd tweede op de 1000 meter, Jens van 't Wout eindigde na een sterke race ook tweede op de 500 meter. Op de Spelen won Nederland vijfmaal goud, éénmaal zilver en één keer brons. Vooralsnog staat de buit in Canada dus op één keer goud en twee keer zilver.