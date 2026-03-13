Niels Kerstholt wil zeker door als bondscoach van de Nederlandse shorttrackers. De trainer beschikt over een aflopend contract, maar er zijn al gesprekken geweest om deze verbintenis voor een nieuwe olympische cyclus te verlengen.

Kerstholt werd vier jaar geleden de nieuwe bondscoach van de Nederlandse shorttrackers toen hij Jeroen Otter opvolgde na de Winterspelen in Beijing. De oud-shorttracker moest in het begin keihard werken om een team te smeden van de nieuwe generatie shorttrackers, maar meer en meer kwam hij in zijn rol. Tot Kerstholt uiteindelijk op de Winterspelen in Milaan de vruchten van zijn werk mocht plukken.

Met meerdere medailles zijn de Olympische Spelen in Milaan bijzonder succesvol te noemen voor de shorttrackers. Zo was er twee keer goud en brons voor Jens van 't Wout, twee keer goud voor Xandra Velzeboer en zilver voor Melle van 't Wout. Daarnaast pakte de relayploeg bij de mannen nog een gouden plak. Mede door die succesvolle Winterspelen weet Kerstholt het zeker: hij wil door als bondscoach en zijn aflopende contract verlengen.

Contractverlenging

Sterker nog, Kerstholt heeft al met de bond gesproken over een verlenging van zijn contract als shorttrackcoach. Dat vertelt de Utrechter in gesprek met de Telegraaf. Kerstholt laat ook weten dat hij voornemens is om er 'een versnelling bij te doen'. Een verlenging van zijn contract lijkt dan ook een formaliteit en de kans is groot dat het niet lang zal duren voordat een langer verblijf van Kerstholt wordt aangekondigd. Op de Winterspelen in de Franse Alpen wil de oud-atleet nog altijd actief zijn als coach.

WK shorttrack

In het Canadese Montreal vindt aankomend weekend het WK shorttrack plaats. Voor Kerstholt en zijn team de afsluiting van het seizoen. Een 'mentaal pittige uitdaging' voor de coach en zijn team, want Kerstholt voelt dat het 'een beetje op begint te raken' na de Olympische Winterspelen en de drukke periode die volgde. Toch merkt de trainer ook dat zijn topatleten na een gesprekje toch 'de schakelaar weer om kunnen zetten' richting het WK als prachtige afsluiting van het seizoen.